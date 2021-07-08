На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора

Бесшумный робот передвигается на выставке "Иннопрома" и скромно говорит: "Разрешите проехать". Его создали в лаборатории робототехники одной из крупных компаний для дезинфекции помещений, об этом можно догадаться по вертикальным трубкам - ультрафиолетовым лампам.
Проезжая мимо стендов, он пока ничего не дезинфицирует - скорее, знакомится с посетителями. Как говорят авторы проекта, ультрафиолетовое излучение включается только в безлюдной зоне, в пределах пяти-семи метров вокруг робота. Причем, машина очень вежливая. Завидев во время работы человека, она произносит: "Выйдите, пожалуйста" и "Извините". Ждет полминуты и снова продолжает дезинфекцию.
- Мы хотели показать, что такой робот безопасен для окружающих и может работать в любых помещениях, будь то офис или промышленный цех. Его сделали на базе робота-курьера, заменив оснастку: в нижней части находится основная электроника, а верхняя часть - полезная нагрузка, к которой крепятся УФ-лампы, - рассказывает разработчик дезинфектора Станислав Киселев, пока его детище скромно объезжает нас.
Робота можно взять в аренду, что и делают большинство компаний. После включения он проводит дезинфекцию пространства и возвращается на исходную точку, "засыпая" до следующего призыва на работу.
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