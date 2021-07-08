Оцифровка бизнес-процессов, в том числе производственных, - требование времени. Платформы по управлению данными в режиме реального времени, беспилотные технологии и телеметрия не просто дают конкурентное преимущество на рынке, но и возможность завести цифрового двойника целого завода. Как это влияет на трансформацию производства, рассказал генеральный директор крупного разработчика таких решений - ГК "Цифра" Игорь Богачев.

На Иннопроме вы представляете индустриальную платформу интернета вещей (Zyfra Industrial IoT Platform). Она уже как-то помогает предприятиям?

Игорь Богачев: На базе нашей платформы промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта мы сделали цифровую модель, которая предсказывает состояние самосвалов, экскаваторов и другой горной техники при добыче угля. Это новый для нас проект - как раз за 20 дней мы выявили первый отказ. Зная, какие детали скоро выйдут из строя, работники месторождения заранее подвозят запчасти и тем не дают технике простаивать. Интеллектуальная система также позволяет водителям самосвалов двигаться по оптимальному пути, не тратя время на ожидание погрузки и холостые переезды. Второй пример из нефтегазовой отрасли - система мониторинга загазованности, которая позволяет очень быстро идентифицировать чрезвычайную ситуацию на опасном производстве. Примерно на 30 процентов они сократили количество этих ситуаций и время реагирования, также на 90 процентов сократилось время, которое люди тратят на мониторинг и поиск ситуаций, потому что везде стоят датчики, все это единовременно стекается в платформу. В машиностроении благодаря внедрению цифровой модели сократилось время испытаний двигателей в 25 раз - с семи часов до 20 минут.

Многие ли компании готовы внедрять такую систему?

Игорь Богачев: Самое важное в платформе - это не сама платформа, а конкретные бизнес-задачи, которые она решает. По сути, мы даем инструмент, который позволяет быстрее реализовать узкое окно возможностей для цифровой трансформации, а именно: собрать данные о разных бизнес-процессах в одно место и управлять ими. Пока систему используют 20 российских заказчиков, но интерес растет, в том числе за рубежом. Например, производитель нефтегазового оборудования из Швейцарии запускает с нами проект по цифровизации четырех своих заводов: один из них в Китае, другие - в Мексике, Индии и России.

Те, кто в ближайшие 3-4 года не внедрит цифровые технологии, скорее всего, исчезнут с рынка

О цифровой трансформации говорят многие предприятия, но мало кто совершает ее на практике. Что нужно сделать для перехода на цифру?

Игорь Богачев: Во-первых, это автоматизация производства, скажем, запуск оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ). Во-вторых, оптимизация рабочих процессов в режиме реального времени и сбор данных для аналитики. Ведь если вы ничего не знаете о производственном процессе, как им управлять? В-третьих, роботизация, то есть исключение человеческого фактора там, где возможно. Цифровая трансформация нужна в первую очередь для того, чтобы снизить издержки бизнеса и обеспечивать лучшее качество продукции. Достигается это быстро.

Взгляните на капитализацию компаний десять лет назад и сейчас. Тогда лидерами были General Eleсtriс, Ford. Сегодня - Apple, Google. Мир меняется. Инженеры немецких автомобильных производителей когда-то смеялись над американской компанией Tesla и не верили, что она может что-то создать. Теперь она продает миллионы автомобилей, когда другие с опозданием выпускают цифровые машины. В следующую декаду может сложиться так, что не будет и автосалонов, двигателей внутреннего сгорания, только новые продукты. Цифровые технологии - это возможности, и те, кто в ближайшие 3-4 года не внедрит их, скорее всего, исчезнут с рынка.

А киберугрозы консервативных промышленников не пугают?

Игорь Богачев: Страх внедрения информационных технологий из-за вопросов безопасности - миф. Каждая компания уже реализует цифровые практики в своем замкнутом периметре производства. В этом заинтересованы не только руководители, но и акционеры предприятий, которые хотят получать дивиденды и реинвестировать в выгодные ниши. Да, цифровая трансформация несет и киберриски, но государство пытается тут помочь частному бизнесу. Скажем, компенсировать половину затрат на первый этап внедрения новых технологий. И уже на этом этапе будет результат. Вовсе недаром на Иннопроме премьер-министр Михаил Мишустин заметил: необходимо усилить цифровизацию промышленности, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Сейчас обсуждают меры поддержки отрасли. Какие предложения вы озвучите на Совете по инвестициям в новые производства?

Игорь Богачев: Мы хотим рассказать о беспилотных технологиях, которые дают серьезную возможность для развития всей промышленности России. Так, в сфере горной добычи роботизация на 20 процентов увеличивает объем производства. Следом за ней идет микроэлектроника: разработка чипов, радаров для промышленных роботов, которую тоже важно поддерживать на государственном уровне. Это может поднять и ВВП страны. Например, в Индии за счет развитой промышленности валовый продукт ежегодно прирастает на восемь процентов. Востребованы и работы по промышленной безопасности для природы и человека. Так, на основе нашей платформы компании подключают систему экологического мониторинга, которая отслеживает уровень выбросов, предотвращает аварии...

Аналитики НИУ ВШЭ заявили, что Россия отстает от лидеров глобального рынка передовых производственных технологий. Это так?

Игорь Богачев: По-моему, мы находимся на одном уровне с передовыми игроками мира по развитию технологий, у нас одни и те же проблемы и вызовы. Как их решать? Создавать альянсы производителей машин с IT-компаниями, ведь чем быстрее мы научимся работать вместе, тем скорее выйдем на глобальный рынок. Мы выстраиваем модель по развитию высокотехнологичного экспорта в разных странах мира: из полумиллиона наших заказчиков 70 - из Индии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.

А что еще может работать на продвижение отечественных разработок?

Игорь Богачев: Во-первых, продукт должен говорить сам за себя - закрывать потребности заказчика. Тогда его не понадобится продвигать. Во-вторых, заключать партнерство компаний и в образовательной сфере. Мы, к примеру, запускаем образовательные продукты вместе с 30 предприятиями реального сектора экономики, включая ИТ, и специализированными учебными центрами: академией Ростеха, бизнес-школой Сколково. На наших бесплатных онлайн-практикумах участники индустрии рассказывают о цифровой трансформации и методах внедрения инноваций. В-третьих, заниматься просвещением на рабочих местах, обучая технологов, инженеров и весь персонал основам, которые дают цифровые технологии.