На Среднем Урале набирает обороты "народное финансирование"

С 1 июля в России изменились правила привлечения займов при помощи инвестплатформ. Планируется, что контроль со стороны Центробанка упорядочит рынок краудфандинга и обеспечит ему быстрый рост. Сейчас, по данным российской Ассоциации операторов инвестплатформ, объем рынка "народного финансирования" в стране оценивается в 10-12 миллиардов рублей. Причем эксперты уже констатируют не просто стабильный рост, а буквально взрывное развитие, особенно его самой распространенной разновидности - краудлендинга. Речь о взаимном кредитовании физлицами других физлиц или предприятий через специализированные онлайн-площадки. Какие проблемы и перспективы у этого вида финансирования?

В пандемию моя знакомая пристрастилась к просмотру китайских телесериалов с русскими субтитрами. Говорит, что теперь лучше узнала эту страну. Ее удивило, что большинство героев постоянно говорят об инвестициях - причем не бизнес-воротилы, а самые обычные люди: сотрудники компаний, учителя, врачи, пенсионеры. Инвестировать свои, пусть небольшие, сбережения в развитие бизнеса, даже чужого, там считается хорошим тоном и достойным вкладом в развитие страны.

Понятно, что до китайских рекордов нам далеко (в Поднебесной зарегистрировано 7 тысяч инвестиционных платформ, а в России пока 40), но "процесс пошел": с начала года число платформ выросло вдвое. По словам PR и GR директора Money Friends Юрия Колесникова, рост этого рынка подталкивает потребность субъектов малого и среднего бизнеса в финансировании, альтернативном банковскому, ускоренное развитие цифровизации и заинтересованность инвесторов в повышенных процентных ставках. (Проценты здесь действительно выше, чем банковские, но, соответственно, выше и риски, ведь многие заемщики - представители даже не малого, а микробизнеса, зачастую не имеющие знаний и большого опыта.)

Интересно, что Свердловская область не просто на хорошем счету, но даже в авангарде процесса. Специалисты уже наградили ее лестным титулом "столица инвестиционных платформ" и призывают тиражировать уральские новации.

Сейчас в регионе две инвестплатформы, причем одна из них - с господдержкой. В октябре 2020 года получила аккредитацию платформа "ВДело", созданная на базе инфраструктуры областного Фонда поддержки предпринимательства. По мнению экспертов, с аналогичными задачами прекрасно справлялся и сам фонд, но ему просто не хватало средств. К тому же установленный государством лимит в 5 миллионов рублей не всегда устраивал заемщиков.

- Деятельность инвестплатформ может стать в перспективе удачным дополнением классических банковских инструментов инвестирования и финансирования. Рынок кредитов МСБ в Свердловской области в среднем составляет около 1,5 миллиарда рублей в месяц, спрос на заимствования достаточно широкий, - отметила глава мининвестразвития региона Виктория Казакова.

Для частных инвесторов торговые компании - самые интересные заемщики, потому что средства привлекают обычно на короткие сроки

Участие государства помогло сформировать доверие к новому финансовому инструменту как со стороны инвесторов, так и со стороны заемщиков. Удалось снизить риски и повысить его привлекательность.

Доверие - нематериальный фактор, но оно подкрепляется вполне конкретными сервисами, которые предоставляет платформа. Она, по словам сооснователя "ВДело" Сергея Федореева, размещает проекты и ведет собственный рейтинг всех предложений. По партнерскому соглашению со Сбербанком запрашивает у него рейтинг заемщика. Ведет работу с просроченной задолженностью, с обременением залогов. В итоге за полгода с момента внесения в реестр ЦБ портфель уральской платформы достиг 300 миллионов рублей. 75 процентов из них - средства институциональных инвесторов (фондов поддержки предпринимательства), 25 - частные инвестиции. Изучить конкретный проект и поддержать его своим рублем (в надежде на прибыль, конечно) может практически любое физлицо.

Часто говорят, что к помощи инвестплатформ прибегают те, кому отказали в банковском кредите. Но это не так, уверяет сооснователь платформы.

- К нам обращаются те, кому деньги нужны быстро. Один из первых наших заемщиков - Невьянский машзавод, лидер по производству вилочных погрузчиков в России. У них короткий цикл производства по отдельным видам продукции, им проще обратиться к нам и за день-два привлечь средства, чтобы начать работать, чем по 3-4 недели согласовывать кредиты в банках. Плюс строительная отрасль. Строители заходят к нам в проект без аванса, - рассказал Федореев.

Также активна торговля, причем для частных инвесторов такие компании - особо лакомые заемщики. Потому что средства привлекают обычно на короткие сроки. По количеству среди заемщиков преобладают именно представители торговли, а по объему привлекаемых ресурсов - машиностроение и строительная отрасль.

Гендиректор компании "РЛК" Дмитрий Комодо накопил немалый опыт использования инвестплатформ - и он положительный.

- Мы уже получили и вернули два займа, взяли третий и планируем еще один проект. Работа у нас сезонная: зимой мы занимаемся лесозаготовкой, летом деревообработкой и в зимний период традиционно кредитуемся на пополнение оборотных средств. Для нас важна скорость: загрузили все документы - и сразу получили деньги, - рассказывает Комодо.

Кстати, историю его сотрудничества с банками тоже можно назвать успешной. Но если Сбербанк выдал беззалоговый кредит под 16 процентов, то инвестплатформа - под 11. Низкая ставка - большой плюс, считает предприниматель. Улучшить он хотел бы только одно - срок кредитования.

- Один год - не всегда удобно. Хорошо было бы в пределах трех лет. Главное - найти баланс между хорошим заемщиком и недоверием, которое есть у инвесторов. Я их понимаю - лично я сам опасался бы инвестировать куда-то под 11 процентов, - честно признался он.

Но развитие этого института тормозят и другие проблемы. Две из них назвал инвестор - директор компании "Актив-компонент" Алексей Попов. Первая: судебная система практически не занимается взысканием просроченных кредитов.

- Защита сейчас работает скорее в отношении должника, а не инвестора. Отдавать свои деньги непонятной платформе, даже зарегистрированной Центробанком, в условиях, когда вклады не застрахованы… Пока не будет решен этот вопрос, больших инвестиций не будет. Второе - мало информации. Люди пока не много знают, а на платформах мало что можно понять. Я стал инвестором потому, что много работал с областным фондом и доверял ему, - поделился Попов.

Его микропредприятие имело свободные средства - в связи с пандемией упали заказы на продукцию, и деньги, которые копили на новую партию сырья, остались. Их разместили в свердловском областном фонде инвестиций. При этом Попов отмечает: зачастую заявки потенциальных заемщиков довольно невнятные, не всегда вызывают доверие.

- Сделать вывод о том, что компания серьезная, по информации, которая предоставляется платформами, сложно. Ладно, если торговая компания участвует в госзакупках - можно найти данные о ней в этой системе. А по производственным компаниям, которые берут на пополнение оборотных средств, очень непросто. Лучше давать деньги самому фонду, пусть там и меньше проценты. Ведь частнику сложно самому оценить проект и выбрать лучший, рисковать деньгами, - подчеркнул предприниматель.

Таким образом, инвестор голосует за пакетное финансирование. Говорит, в таком случае можно было бы перевести деньги платформе, а не конкретному заемщику. Надо только ввести подходящие параметры в систему, и средства автоматически распределятся между проектами, которые удовлетворяют всем требованиям инвестора. "К тому же в этом случае ты не один, что радует", - улыбается Попов.

Между тем

Организаторы инвестплатформы сейчас находятся в поиске бизнес-моделей. Законодательство предусматривает разные варианты инвестирования - например, с помощью эмиссионных ценных бумаг или цифровых финансовых активов. Так, последний даст возможность инвесторам продавать права на денежные требования, а значит, в любое время повысить ликвидность. И сделает для частных инвесторов работу инвестплатформ более привлекательной.