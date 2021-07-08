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08.07.2021 16:10
Рубрика: Общество

На Урале подростку с онкологией трансплантировали его стволовые клетки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинской областной детской клинической больнице сделали аутотрансплантацию стволовых клеток 15-летнему подростку с четвертой стадией онкологии. На днях пациент вместе с мамой побывал на контрольном осмотре в больнице, болезнь находится в стадии ремиссии, сообщили в четверг в медучреждении.

Страшная новость пришла в семью челябинцев в марте прошлого года. Сын Сергей получил небольшую травму на тренировке по рукопашному бою. Сначала начали ныть зубы, вскоре добавились сильнейшие головные боли, от которых не помогали никакие лекарства. И родители приняли решение показать его врачам.

Фото: iStock
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МРТ выявила у мальчика изменения в костных тканях лица. Было принято решение о госпитализации для подтверждения диагноза, который стал шоком для всей семьи - Лимфома Беркитта, четвертая стадия. Как пояснили специалисты, это лимфома очень высокой степени злокачественности, которая распространяется за пределы лимфатической системы, например, в костный мозг, кровь и спинномозговую жидкость. Пик заболеваемости приходится на возраст четыре-семь лет, болезнь вдвое чаще обнаруживается у мальчиков.

- У Сережи были очаги в голове, по оболочкам, были костные изменения,- рассказала врач-онколог ЧОДКБ Каринэ Волкова. - На фоне интенсивного протокола лечения появилась положительная динамика. И мы связались с Санкт-Петербургом, с клиникой "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой", где нам порекомендовали выбрать режим кондиционирования - это интенсивная химиотерапия, которая направлена на то, чтобы опустошить костный мозг, чтобы затем засадить его собственными стволовыми клетками.

Так Сережа стал вторым пациентом, которому в стенах ЧОДКБ сделали аутотрансплантацию стволовых клеток. В реанимацию для ее проведения Сергей отправился ровно в свой 15 день рождения. И провел там с отцом в условиях полной изоляции в закрытом боксе долгий месяц.

- Лечение было очень трудным, - поделился юноша. - Перед трансплантацией я боялся, но когда все началось, уже было не так страшно, ведь все шло хорошо. Почти год я находился в больнице, иногда ненадолго отпускали домой. Но я себя с самого начала настроил, что вылечусь и все будет нормально.

Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области
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Как пояснили в минздраве, в декабре прошлого года ЧОДКБ стала первой больницей региона, в которой применили эту медицинскую технологию. Всего на 2021 год запланировано пять трансплантаций.

Аутотрансплантация проводится в два этапа, - рассказывает заместитель главного врача ЧОДКБ, руководитель Центра детской онкологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Ирина Спичак. - На первом идет заготовка клеток пациента. Их собирают с помощью специального сепаратора, а далее смешивают с криопротектором и постепенно охлаждают до -270. Какое-то время эти клетки хранятся в азоте при этой же температуре.

На втором этапе пациенту проводят один-два высокодозных курса химиотерапии, от которой вместе с опухолевыми клетками погибает и кроветворение пациента. Вот в этот момент заготовленные ранее стволовые клетки размораживают и вводят пациенту. Собственные клетки быстро восстанавливают утраченное кроветворение без реакций отторжения трансплантата. Для пациента процедура изъятия и переливания стволовых клеток проходит безболезненно, через обычный центральный венозный доступ.

В минздраве считают, что проведение трансплантации "дома" позволит избежать множества проблем и осложнений у тех больных, которые ранее были вынуждены ехать на процедуру в Москву или Санкт-Петербург. Запланированное строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ позволит проводить эту процедуру чаще, а возможно и для детей из других регионов, отметили в ведомстве.

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