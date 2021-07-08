На Урале завели дело на мужчину, отстегавшего ремнем шумных девушек

В Челябинске закончилась проверка инцидента с рукоприкладством, которым завершился девичник, организованный молодыми особами под окнами жилого дома в новом микрорайоне "Академ Riverside". На мужчину, который "по-отечески" наказал шумную компанию, выскочив из дома с ремнем руках, завели три административных дела по статье о нанесении побоев. Возмутительницы спокойствия тоже ответят за нарушение закона о тишине, сообщили в четверг в городском УМВД.

По данным полицейского расследования, конфликт поколений произошел около пяти утра в воскресенье, 20 июня. Компания из четырех девушек расположилась под окнами жилого дома и проводила время за танцами и курением кальяна. Проснувшийся от шума житель дома напротив вышел на балкон и попытался урезонить разгулявшуюся компанию. Однако девушки на его крики не обратили внимания. И тогда обозленный мужчина спустился с ремнем во двор и испортил им веселье, отстегав по наиболее чувствительным частям тела. Причем, тем, кто замешкался и не побежал, досталось больше других.

В то же утро потерпевшие предъявили синяки, зарегистрировали побои и написали заявления в полицию. Видео потасовки попало в соцсети, вызвав неоднозначную реакцию горожан. А "агрессор" написал встречное заявление, обвинив компанию в нарушении закона о тишине и провоцирующем на конфликт поведении.

По его словам, жители двора неоднократно просили тусовщиц прекратить шумную вечеринку, однако на замечания те не реагировали, а когда он вышел на балкон, его и вовсе послали куда подальше. Заявили, что муж одной из них работает в полиции, а потому им все равно ничего не будет.

В полиции пришли к выводу, что виноваты обе стороны конфликта: девушки - в нарушение покоя граждан, а мужчина - в несдержанности.

- В отношении мужчины составлены три протокола по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях "Побои", - сообщили в пресс-службе УМВД. - На девушек тоже составлены протоколы за нарушение закона "О тишине" (статья 13 закона № 584 Челябинской области). Материалы уже направлены в суд.

По статье о побоях предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 30 тысяч рублей, административного ареста до 15 суток или 120 часов обязательных работ. За нарушение тишины каждая из возмутительниц спокойствия выплатит до пяти тысяч рублей.

Добавим, что в Челябинской области запрещено шуметь в рабочие дни - с 22:00 до 06:00, а в выходные и праздничные дни - с 23:00 до 08:00.