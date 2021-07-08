На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе

В Заречном семилетний мальчик получил травмы в результате ДТП: пожилая женщина сбила его на "зебре" и не остановилась сразу, из-за чего ребенок в прямом смысле оказался под днищем автомобиля.

Авария случилась около трех часов дня: 80-летняя женщина на Hyundai двигалась по улице Ленинградской, когда на переход на самокате выехал несовершеннолетний пешеход.

"В том месте - четыре полосы движения, есть искусственные неровности, на месте все знаки. Водители в других рядах заметили ребенка и остановились, но женщина на иномарке этого не сделала. Даже после наезда на ребенка, она продолжила движение через переход", - рассказали в управлении ГИБДД Свердловской области.

У мальчика - черепно-мозговая травма, сотрясение, многочисленные ушибы. "Только по счастливой случайности он не получил серьезных повреждений", - говорят правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка. В частности, полицейские будут выяснять, правомерно ли были выданы права водителю в преклонном возрасте. Информацию об аварии передадут в прокуратуру - также для проведения проверки в медицинских организациях, которые имеют лицензию на выдачу заключений для получения прав.