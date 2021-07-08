Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев оценил наследие Универсиады-2023 для строительной отрасли

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. На сессии обсуждался вопрос о том, какое наследие останется городу после этого масштабного международного события. "Синара-Девелопмент" является генеральным подрядчиком строительства Деревни Универсиады, в которой возводятся Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центр, пять комплексов общежитий и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.
"Наследие остается не только в виде металлоконструкций и бетона, это и те компетенции, которые получает уральский строительный комплекс, реализуя подобные проекты. Сегодня при строительстве Деревни Универсиады мы можем привлекать до 90% местных подрядчиков и производителей. Не факт, что у нас была бы такая возможность, если бы в Екатеринбурге не было таких мега-событий, как Чемпионат мира по футболу и ИННОПРОМ, к которым мы строили Екатеринбург-Арену, ЭКСПО и Конгресс-Центр", - отметил Тимур Уфимцев.
Общежития и общественный центр после Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету, медицинский центр будет перепрофилирован в районную поликлинику, улично-дорожная сеть Деревни будет интегрирована в инфраструктуру Новокольцовского.
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