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Текст:   Марина Трубилина 
18:47 08.07.2021

Назван первый проект строительства жилья по инфраструктурным облигациям

Отобран первый проект, который будет профинансирован с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. С применением механизма будет построена социальная инфраструктура для жилого квартала в Челябинской области. Загородный квартал "Белый хутор" возводится как комплексное освоение территории.
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"Здесь, как и в перспективе для каждого отдельного проекта, важно рассматривать возможность применения всего спектра механизмов "инфраструктурного меню" - наряду с инфраструктурными облигациями это и бюджетные кредиты, и использование средств ФНБ. Это, в свою очередь, необходимо для формирования комплексного подхода к развитию инфраструктуры в регионах", - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В квартале появится более 80 тысяч кв. м жилой недвижимости. В рамках проекта будет профинансировано строительство социальной и инженерной инфраструктуры. В частности, общеобразовательной школы и детского сада. Общий размер инфраструктурного займа составит 1,7 млрд рублей.

Инфраструктурные облигации позволят на льготных условиях, не отвлекая бюджетные средства, быстро построить социальную инфраструктуру для жителей этого квартала, где уже есть дома, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ближайшее время регион планирует подать заявку на реализацию с помощью инфраструктурных облигаций еще двух проектов.

"На загородном квартале "Белый хутор" в Челябинской области мы обкатываем взаимодействие с застройщиками и региональными властями для масштабирования применения инфраструктурных облигаций на всю страну", - отметил директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

Сейчас на рассмотрении в ДОМ.РФ находится около 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей. Финансированием проектов займется специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ. Денежные средства поступят от размещения облигаций и будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

Фото: mos.ru
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С помощью облигаций ДОМ.РФ можно будет финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль и будет способствовать достижению показателей нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда".

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