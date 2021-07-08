Перспективы развития центров трансфера технологий обсудили на "Иннопроме"

Эффективность работы новых площадок взаимодействия науки и бизнеса - центров трансфера технологий (ЦТТ) - обсудили эксперты в ходе деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром".

Решение о формировании в России сети ЦТТ было принято в правительстве РФ недавно - в середине июня нынешнего года. Проект должен способствовать продвижению отечественных разработок и созданию лучших условий для защиты интеллектуальных прав российских исследователей. Государство готово помогать в формировании новой сети, выделяя гранты университетам и научным организациям.

Эксперты признают, что систематизация внедрения в производство научных разработок, получения максимального эффекта от инноваций, оформление патентов - тема не новая. Попытки выстроить эффективную структуру предпринимались и раньше. Но без особого результата. Поэтому сейчас крайне важно оценить прошлые промахи и наметить перспективы.

Основным ядром ЦТТ должны стать университеты, где наиболее активно ведется научная деятельность. Именно поэтому актуальную тему в деловую программу "Иннопрома" предложил Уральский федеральный университет. В дискуссии участвовали эксперты из разных городов страны и сфер деятельности: представители власти, бизнеса, научных сообществ, вузов.

- Для нас крайне важным является фактор развития отечественного рынка, спроса на российские технологии и продукты. Сеть центров трансфера технологий уже формируется, объявлен соответствующий конкурс, с 19 июля стартует прием заявок. Девять организаций получат право создания собственных центров в первой части сети. В целом сеть в ближайшие пять лет будет насчитывать 35 таких площадок,- рассказал в ходе сессии директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России Вадим Медведев.

Главным свидетельством эффективности работы центров станет их выручка, подчеркнул Вадим Медведев. Соответствующие доходы являются показателем ключевого в современных реалиях фактора успеха продукта интеллектуальной деятельности - скорости внедрения и выведения новых продуктов на рынок. Кроме того, авторы программы создания в РФ сети центров трансфера технологий нацелены стимулировать патентную активность и развитие лицензионных отношений.

В Уральском федеральном университете существует серьезная научная база и многолетний опыт внедрения собственных разработок в производство. Все возникающие при этом проблемы, касающиеся интеллектуальной собственности, здесь знают не понаслышке и готовы включиться в создание новой схемы трансфера технологий.

- Инициатива создания подобного центра позволит университету объединить усилия с академическими институтами, вузами-участниками Уральского НОЦ по созданию сетевого партнерства в области трансфера технологий. В университете мы начнем модернизацию политики в сфере интеллектуальной собственности, направленную на увеличение доходности, балансировку портфеля международных патентов, а также массовое вовлечение студентов и воспитание у молодежи интереса к этому виду деятельности,- рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По мнению участников дискуссии, приоритетом для российских университетов в проекте формирования сети центров трансфера технологий должно стать развитие культуры защиты интеллектуальной собственности, а также полноценная система инновационных предприятий при вузах.

Уральский федеральный университет намерен подать заявку и запустить в вузе центр трансфера технологий с учетом уже реализуемых успешных практик. По словам Виктора Кокшарова, ЦТТ УрФУ будет опираться на опыт центра интеллектуальной собственности вуза, а также сети из 46 малых инновационных предприятий. Большое внимание будет уделено развитию акселерационных программ для вовлечения в инновационную деятельность талантливых студентов.