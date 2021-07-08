Чем запомнилась главная промышленная выставка России

Сегодня закрывается международная промышленная выставка "Иннопром". Четыре дня Екатеринбург жил в бешеном темпе, как в доковидные времена: 150 деловых мероприятий, 600 компаний-участников, гости из 22 государств и 18 регионов. Количество и стоимость заключенных соглашений еще подсчитывается, а пока просто вспомним, чем отличился Иннопром-2021.

Скорость, роскошь и большие надежды

Делегация Италии, куда вошли представители 61 компании, включая 10 инновационных стартапов, оказалась одной из самых представительных, что, впрочем, вытекает из статуса страны-партнера выставки. Посол Республики Паскуале Терраччано объяснил массовость так: его страна намерена развивать бизнес в России и не хочет ограничиваться продажами, а намерена расширять производственные инвестиции.

- Мы убеждены, что участие Италии в Иннопроме может создать много новых совместных проектов, - уверен дипломат.

Lamborghini выглядит стремительным, даже когда неподвижно стоит на стенде. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Итальянцы привезли на выставку скорость, роскошь и большие надежды: среди экспонатов сразу бросались в глаза ярко-красные мотоцикл Ducati и автомобиль Lamborghini - они выглядели стремительными, даже когда стояли на стенде. Возле этих экспонатов чаще всего фотографировались гости. Рядом - шины Pirelli, без которых немыслима Формула-1. Макеты спутника и аппарата для спуска на Марс не так привлекательны внешне, но демонстрировали их с неменьшим удовольствием: это часть космической программы Апеннин.

В 2021-м мировой импорт должен вырасти на 7,7 процента, а в следующем - на 5,3

Вертолет компании Leonardo был интересен не столько роскошным пассажирским салоном и навороченным управлением и не тем, что салон можно перекомпоновать как угодно, даже под транспортные перевозки или нужды медицины катастроф. Главное - это продукт совместного производства итальянцев и предприятия "Вертолеты России" из подмосковного Томилина. И подобная кооперация должна расширяться.

Прививка оптимизма

Где это сотрудничество может быть особенно тесным, показал бизнес-форум "Россия-Италия".

- Обе страны могут создавать вакцины от коронавируса, - заявил министр экономического развития Итальянской Республики Джанкарло Джоржетти, подчеркнув важность "совместных наилучших решений".

Впрочем, прививка, по словам президента ICE Карло Мариа Ферро, необходима и самой экономике. Прививка оптимизма, поскольку рынки состоят из ощущений и соответственно реагируют на позитив, который теперь особенно важен, ведь, по прогнозам, мировой импорт должен вырасти в 2021 году на 7,7 процента, а в следующем - на 5,3, достигнув доковидных показателей.

Перспективы на российском рынке имеют новые промышленные технологии, 3D-печать, робототехника, а также решения, связанные с промдизайном, где Италия - мировой лидер, считает президент фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Россияне же, по его мнению, могут заинтересовать партнеров медицинскими и сельскохозяйственными технологиями (особенно в области генетики и точного земледелия), достижениями своей математической школы, связанными с искусственным интеллектом.

На промышленной выставке "Иннопром-2021" впервые показали уникальный прототип беспилотника, который может три месяца работать под водой. Он был создан в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) России. Подводный аппарат будут использовать для обслуживания нефтегазового оборудования, исследования глубин океана и поиска затонувших объектов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Доля машиностроения в общем объеме итальянского экспорта в Россию составляет 41 процент, и здесь тоже коренятся серьезные возможности для технологического обмена. Но одним из главных секторов взаимного притяжения участники форума увидели энергетику.

Директор по европейским странам группы Enel Симоне Мори назвал Россию энергетической сверхдержавой, реализующей свои возможности в основном за счет добычи углеводородов. Однако, заметил он, растет интерес и к так называемым возобновляемым источникам. Недавно в Ростовской области с помощью итальянских партнеров открыли первый ветровой парк, в планах - второй. Возможно, амбиции еще не соответствуют потенциалу, подчеркивает менеджер Enel, но процесс уже запущен, разработчики готовы предложить солнечные батареи, эффективность и производительность которых выше обычных.

Под знаком водорода

Вообще можно сказать, что лейтмотивом Иннопрома-2021 стала водородная энергетика. Ей посвятили несколько секций и круглых столов. На стендах можно было увидеть модель электропоезда - совершенно обычная с виду, а на самом деле способная спасти планету от загрязнения. Экологически чистый состав передвигается за счет водородных элементов. В этот проект РЖД, Трансмашхолдинг и Росатом вложат больше миллиарда рублей. Эксплуатировать такие поезда планируется с 2024 года на Сахалине, а если опыт окажется удачным, его распространят на всю страну.

На этот же год намечен старт тестовой эксплуатации станции "Снежинка", первой в мире арктической станции, работающей на силе ветра. Разработчики показали ее макет на Иннопроме. "Снежинка" будет вырабатывать энергию, используя исключительно силу ветра, аккумулировать ее, преобразовывать в водородное топливо и выдавать электричество в момент затишья, в безветрие. В полярные дни, когда на Ямале светло круглые сутки, дополнительным источником энергии станет еще и солнце.

Лейтмотивом Иннопрома-2021 стала водородная энергетика. Ей посвятили несколько секций и круглых столов

По словам исполнительного директора Института арктических технологий МФТИ Юрия Васильева, это будет первый в мире арктический комплекс, обеспечивающий себя теплом и электроэнергией без использования углеводородного сырья. Существует разве что несколько смелых проектов на ветре и солнце в Антарктиде, но они работают всего несколько месяцев в году и у них нет проблемы с аккумулированием энергии на время ветровых штилей.

ТМК показала то, что освоила первой в России, - трубы для производства и транспортировки водорода. За счет использования новых видов сталей и спецсплавов они способны выдержать от плюс 80 до минус 250 градусов.

- В мире вырабатывается 80 миллионов тонн водорода. Вроде серьезная цифра, с другой стороны, весь объем расходится как горячие пирожки - под химию и нефтехимию, металлургию. В зеленом водороде, который получается методом электролиза, потребность в ближайшие годы будет составлять не более 5 процентов - себестоимость производства слишком высокая. А вот голубой и бирюзовый водород, получаемый из природного газа с помощью парового реформинга и пиролиза, к 2030 году может занять до 15-20 процентов в энергетике. Мощности ТМК позволят закрыть и текущую, и перспективную потребность в новых трубах для этой отрасли, - прокомментировал заместитель директора ТМК по техническим продажам Константин Беляев.

Статор асинхронного двигателя производства АО "РЭД" завораживает, как произведение искусства. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Альянс идей и инвестиций

Также на Иннопроме подписали соглашения о создании нескольких крупных консорциумов, имеющих стратегически важное значение для экономики. В частности, в целях импортозамещения в альянс вступили отечественные разработчики инженерного ПО, Росатом и научные организации.

- Мы готовы к тесному сотрудничеству с IT-компаниями. Больше половины предприятий зависят от зарубежных решений, на базе нашего консорциума они смогут внедрять отечественные системы автоматизации производства, - отметил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ) вместе с УрФУ, УрО РАН, Агентством по технологическому развитию и компанией "Адванс Инжиниринг" договорились о совместной разработке транспортных систем на базе силовых установок с использованием водородного топлива.

- Очень перспективный, амбициозный проект, который способен вобрать в себя лучшие разработки наших ученых. Мы делаем очень важный шаг в создании транспортной инфраструктуры нового типа, - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

- Использование водорода в качестве основного источника энергии - один из приоритетных векторов развития железнодорожного и общественного транспорта. Разработка и создание эффективных водородных топливных элементов, которые впоследствии могут быть интегрированы в различные виды техники, - первоочередная задача нашего объединения. Речь идет и о маневровых и магистральных локомотивах, и о городском общественном транспорте (водоробусы), - добавил председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.