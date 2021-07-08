Технологические проекты уральцев поддерживают на стадии запуска

Десятки проектов по экологии, медицине и энергетике запустил Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) за время своего существования. Первые пять НОЦ в России появились два года назад. В их числе - уральский НОЦ мирового уровня, который объединяет Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области. О том, как кооперация внутри центров помогает реализовать стратегию научно-технического развития, эксперты рассказали на "Иннопроме-2021".

УрФО работает в двух НОЦах, в деятельность которых вовлечен каждый регион. Как отметил помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, центры становятся инструментом интеграции всех мер поддержки научно-исследовательских работ. Так, в технологические проекты Уральского НОЦ за прошлый год инвестировали 2,7 миллиарда рублей, где 411 миллионов - из федерального и областного бюджета.

- Сотрудники Южно-Уральского государственного университета вместе с индустриальным партнером из Нижней Салды осуществляют проект по созданию возвращаемой ракеты-носителя. В рамках нацпроекта "Наука" губернатор Челябинской области выделил на его развитие 70 миллионов рублей в 2020-м, тогда же в регионе стартовала программа поддержки молодых ученых, - говорит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В свою очередь, свердловчанам из регионального бюджета направили 100 миллионов рублей - они покроют часть затрат на НИОКР пяти проектов: цифровой подстанции для энергосистем, автоматических наружных дефибрилляторов и других. Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, с участием фундаментальной науки бизнес может повысить качество выпускаемой продукции.

Эксперты также добавляют: для внедрения инноваций нужны навыки, которые выходят далеко за пределы азов программирования. Чтобы готовить востребованных рынком специалистов, при НОЦах заработают Центры развития компетенций в партнерстве с промпредприятиями. Там будут обучаться не только новые кадры, но и действующие сотрудники.

- Мы видим, что студенты не всегда понимают, что они делают и зачем, не знают, как применить свои знания. Поэтому вузовской науке просто необходим заказчик в лице компаний. К примеру, нам нужны люди, которые умеют работать с "железом": писать алгоритмы для "умных" устройств, делать "мозги" для беспилотников и настраивать технику, - поясняет генеральный директор НПО "Автоматика" Андрей Мисюра.

В вузах стараются закрыть потребности заказчиков. Скажем, в Курганском госуниверситете - одном из опорных вузов-участников НОЦ, еще с 2020 года открыли магистерскую программу "Организация и управление наукоемкими производствами", - сообщила его ректор Надежда Дубив. Кроме того, в разработке сейчас находятся дополнительные программы переподготовки, например, по порошковой металлургии и аддитивным технологиям.

- Для студентов мы устраиваем стажировки, где они могут поучаствовать в научно-технических и опытно-конструкторских работах плечом к плечу со специалистами. Это помогает заполнить кадровый дефицит. Так, вместе с УрФУ мы реализовали четыре совместных проекта в 2020-м, - делится гендиректор АО "Наука и инновации" Росатома Павел Зайцев.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уверен: тесное сотрудничество с предприятиями, корпорациями и академическими институтами дает участникам серьезный опыт работы. Благодаря этому НОЦ имеет право претендовать на субсидии из бюджета на расширение компетенций, развитие совместных научных групп и лабораторий. К слову, в этом году государство выделит 1,8 миллиарда рублей на создание молодежных лабораторий в регионах.

Справка "РГ"

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые промышленные технологии и материалы" сегодня объединяет десять ведущих научных организаций, девять университетов и 47 предприятий. За прошлый год с его участием в регионах появилось 467 новых высокотехнологичных рабочих мест, а на изобретения участников выпустили 204 патента.