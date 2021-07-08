Уральские врачи удалили трехкилограммовую опухоль яичника у пациентки

Четверо заведующих отделениями малоинвазивной хирургии, анестезиологии и реанимации, онкогинекологии и урологического отделения Свердловского областного онкологического диспансера и сердечно-сосудистый хирург Госпиталя для ветеранов войн провели сложную операцию на опухоли, которая проросла во множество органов. Часть из них ради спасения женщины пришлось тоже вырезать.

Процесс усложнило наличие выраженной анемией у пациентки, поэтому во время вмешательства проводили переливание препаратов крови, чтобы избежать осложнений, сообщает пресс-служба Минздрава области.

Так, опухоль проникла в матку, тазовую брюшину, брыжейку, стенку ректосигмоидного отдела толстой кишки, внутренние подвздошные сосуды, тазовый отдел правого мочеточника.

Проводя радикальное удаление, врачи сначала отделили новообразование от наружных подвздошных сосудов и боковой стенки таза, сохранив при этом седалищный и запирательный нервы, которые отвечают за важные двигательные функции. Потом перевязали внутренние подвздошные сосуды справа, отделили опухоль от крестца. В завершение единым блоком удалили матку с шейкой, яичники, тазовую брюшину, части прямой и сигмовидной кишки, тазовый отдел правого мочеточника.

В момент операции выяснилось, что опухоль начала расти из правого яичника.

- Еще несколько лет назад опухоли малого таза с такой распространенностью считались неоперабельными и практически не поддавались лечению. Однако технический прогресс, рост мастерства хирургов разных специальностей, современное оборудование, тесное взаимодействие крупнейших клиник региона сейчас позволяют нам бороться за жизнь пациентов даже в самых непростых ситуациях, - сказала руководитель Центра онкогинекологии Елена Пашкова.

Сейчас свердловчанка успешно восстанавливается и готовится к следующему терапевтическому этапу.