Челябинские депутаты рассмотрели и приняли Стратегию социально-экономического развития областного центра на период до 2035 года. Как сообщила мэр Наталья Котова, при подготовке проекта учитывались лучший мировой и отечественный опыт стратегирования, результаты аналитических исследований, экспертные оценки и мнения, опросы населения, руководителей, специалистов и ученых (всего в разработке документа было задействовано 2500 человек, около 6000 жителей участвовали в опросах и исследованиях).

Председатель городской Думы Андрей Шмидт заметил, что после обсуждения проекта - круглых столов, аналитических сессий, заседаний рабочих групп - "Стратегия получилась новаторской: по духу, по стилю такого смелого документа еще не было".

Между тем далеко не все эксперты разделяют эти оценки властей. Своими сомнениями по поводу того, что документ будет действующим, поделился и челябинский экономист, член Общественной палаты области, заведующий лабораторией моделей пространственного развития Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Гордеев.

Сергей Гордеев: Когда говорится о вкладе экспертного сообщества в Стратегию-2035, в этом есть доля лукавства. Она разрабатывалась в рамках деловой игры по моделированию развития "умного" города. При этом было задействовано несколько сотен студентов плюс группа социально активных жителей, но вряд ли их можно считать экспертами. Я сомневаюсь, что большинство студентов вообще понимало, что происходит. Отсюда главные недочеты. Все хотят видеть Челябинск большим и красивым, но что для этого потребуется и где взять финансы? Будущее города оценено более чем в три триллиона рублей - эти средства из бюджетных и внебюджетных источников, как сказано в документе, нужны для покрытия потребности в ресурсах на достижение целей и реализацию мероприятий Стратегии. Если учесть, что доходы городского бюджета составляют 13 миллиардов в год, то такую сумму и нашим правнукам не собрать. Вдумайтесь: говорим о перспективе на полтора десятка лет, а аппетиты - не на один век развития. Но, даже если нарисуем гипотетический сценарий - огромные инвестиции удалось привлечь, как их потом отрабатывать? При первой же попытке возврата долгов город обречен на банкротство. Это говорит о качестве Стратегии. И еще. Поскольку в опросах задействовали в основном студенческую аудиторию, у которой специфическое представление о будущем Челябинска, он предстает городом студенчества и науки, каковым вряд ли станет при всем желании. При этом за бортом остались все основные экономические процессы.

Появление подобных стратегий - общепринятая практика в других крупных городах?

Сергей Гордеев: Да, и встречаются действительно грамотные документы, если брать Москву, прежде всего где этим занимаются серьезные коллективы. Так же было два десятка лет назад и в Челябинской области. Привлекались научные силы из других регионов, поскольку ряд направлений требовал участия специализированных организаций. Стратегия ведь имеет ценность при анализе вариантов развития. Но теперь многое свели к элементам "умного" города, что в общем контексте и не ошибка вовсе, а просто одно из направлений развития. Делать исключительную ставку на это - отдаляться от реальности, неверно расставлять приоритеты.

Челябинск предстает городом студенчества и науки, каковым вряд ли станет при всем желании. При этом за бортом остались все основные экономические процессы

Составители считают, что минусы Челябинска следует обратить в плюсы - развивать сферу индустрии, которая, с одной стороны, негативно влияет на экологию, с другой - двигает экономику города. Инструментом для этого видят технологическое перевооружение.

Сергей Гордеев: Оно, скорее, зависит от собственников и стимулов, которые, увы, не в руках мэрии, а лежат в плоскости государственного регулирования на уровне налогообложения. Городская администрация может, конечно, дать разрешение на землеотвод, подключение к инженерным сетям, однако вопросы модернизации промышленности почти не соприкасаются с ее компетенциями. Но возникает ошибочное ощущение, будто город - чистый лист бумаги, на котором можно написать что угодно. Упомянули, к примеру, об инновациях, и остается сущий пустяк - сделать, как записали. Ну когда мы были центром инноваций? Нас нельзя сравнивать с Москвой, Новосибирском, Томском, даже соседним Екатеринбургом.

Что тогда должно было пройти красной нитью через Стратегию?

Сергей Гордеев: В ней забыли о главном - приоритетности качества жизни, а оно определяется не количеством инноваций, не иными схожими категориями, а совершенно конкретными показателями - доходами, благосостоянием, наличием сфер досуга, качеством окружающей среды. Проще говоря, если уж танцевать, то все-таки от печки. Только эти перечисленные параметры в документе в лучшем случае выглядят декларативно.

Между тем Челябинск - это очень сложная пространственная структура, которая до сих пор развивается как переросший рабочий поселок, где на одной площади и заводоуправление, и клуб, и центральный гастроном. У нас ведь и теперь город делят на центр, спальные и промышленные массивы. А Москва, к примеру, давно развивается по принципу районных социально-культурных центров, где в шаговой доступности все необходимое - от больницы, торгового комплекса до зеленых зон. Этого не достичь, если исповедовать идеологию малого населенного пункта, одной точки на карте.

Челябинск же, по сути, уже агломерация. В районах проживают по 150 и более тысяч человек, чтобы добраться от одного до другого, времени уходит до часа, а вдобавок еще появляются новые отдаленные застройки, которые как-то хаотически развиваются. В итоге везде разный уровень жизни, неравномерная обеспеченность услугами.

Самые популярные жилые массивы вопреки представлениям о престижности центра сегодня стремятся за городскую черту - в Сосновский район. Вообще наличие в Челябинске достаточно большого свободного пространства я бы, конечно, отнес к основным его конкурентным преимуществам, однако этот плюс нужно грамотно использовать. Ну и думать, как выравнять территориальную разрозненность, создать более однородную и комфортную городскую среду.

Каким образом получить максимальный эффект от свободных пространств - застраивать жильем, высаживать деревья?

Сергей Гордеев: Свободные земли стоит воспринимать не только как нереализованные возможности для застройки, но и резерв для роста качества жизни и капитализации городской территории. Из практики известно, что, если у какого-то района появляется надежный транспорт и широкая дорога, его капитализация сразу растет. Это первый признак повышения качества жизни. Соответственно появление любой масштабной зоны досуга, рекреационных площадей улучшает городской климат.

Сейчас же индикатором неблагополучия в этой сфере служит низкая стоимость жилья, не учитывающая выгоды примыкающей территории. В цену квадратного метра закладывается, по сути, лишь бетонная коробка, потому что качество быта, которое может гарантировать эта окружающая среда, минимально. Проще говоря, если жилье стоит дешевле, чем в других регионах УрФО, значит, и капитализация территории отстает, и качество жизни тоже. А раз к жилью не прилагаются никакие территориальные бонусы, то и варианты строительства выбираются самые простые, в сегменте эконом-класса. Дальше неизбежно возникает проблема миграции населения. Потому что люди все равно будут стремиться к более комфортной обстановке. Не секрет, что сегодня основные места переезда челябинцев - Питер и Краснодарский край. И на эти обстоятельства тоже нельзя закрывать глаза.

Есть ли у Челябинска другие преимущества, кроме больших свободных территорий?

Сергей Гордеев: Да, неплохие логистические характеристики и достаточно квалифицированные специалисты, что может заинтересовать инвесторов, выбирающих регион для своих компаний и филиалов. Нынешний Челябинск - высокоэффективный индустриальный логистический центр. Я бы исходил из этого, создавая предпосылки для постепенной диверсификации.

Считается, что у местной промышленности две опоры - металлургия и машиностроение, и по-иному быть не может...

Сергей Гордеев: Конечно, южноуральскую столицу сложно представить мировым центром программирования или моды. И ожидать урожаев, как в Краснодарском крае, в зоне рискованного земледелия тоже не стоит. Урал формировался как разработчик природных кладовых, и совсем от этого не уйти, хотя возможности для маневра все-таки есть. В свое время мы удивлялись, что за границей металлургический завод не отличить от фармацевтического. Так вот, в большей степени это вопрос общей культуры и уровня жизни, а не производственной структуры. И недостаток Стратегии как раз в том, что она слабо показывает, как можно примирить промышленный сектор и городскую среду.

Позволит ли достичь более сбалансированного промышленного развития репутация металлургической столицы? Принято считать, что репутация всегда отстает от фактического положения дел.

Сергей Гордеев: Это называется эффектом колеи. Но главные риски все-таки в нежелании людей жить в переросшем рабочем поселке, и нужно скорее выруливать из этой колеи на дорогу цивилизованной агломерации, создавать стратегический плацдарм для более широких перемен.