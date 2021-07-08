В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуирован детский лагерь

В Челябинской области из-за природного пожара эвакуированы дети из летнего оздоровительного лагеря в Нагайбакском районе на юге региона. Он находится в сосновом лесу в 10 километрах от села Париж, сообщили в четверг в правительстве региона.

- Это превентивная мера, которая принята в первую очередь для спокойствия детей и их семей, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Около часа назад всех воспитанников, около 120 человек, автобусами развезли по домам.

По данным ГУ МЧС региона, пожар в Нагайбакском районе охватил территорию площадью около 25 гектар. Расстояние до населенного села Париж сейчас не более четырех километров. Огнеборцы провели опашку его периметра. Угрозы населенному пункту нет.

Кроме того, сегодня поступила информация о ландшафтных пожарах в Увельском районе вблизи населенного пункта Дуванкуль и Карталинском районе. Там огнеборцам так же удалось ликвидировать угрозу перехода огня на населенные пункты.

Однако работу по ликвидации пожаров осложняют погодные условия: сильный ветер способствует быстрому распространению огня, отметили в ведомстве.