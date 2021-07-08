В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры

Около двух часов назад в спешном порядке эвакуировали посетителей и работников торгово-развлекательного центра "Кристалл" в Тюмени. На место выехали специалисты группы разминирования областного управления Росгвардии.

- Взрывоопасных веществ на объекте не обнаружено, - сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы ведомства Людмила Попова. - Затем группа работала в ТРЦ "Сити Мол" (там также все в порядке) и выехала еще в один центр - в "Матрешку".

Сообщения о минировании тюменских ТРЦ на этой неделе поступают во второй раз. Первые звонки были 6 июля. Причем, они касались всех городских молов.