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08.07.2021 10:06
Рубрика: Общество

В Тюмени врачи восстановили мужчине сгнившее до костей лицо

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени провели сложнейшую операцию по восстановлению лица пациенту, который из-за хронического гнойно-воспалительного процесса не мог дышать и видеть на один глаз, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения области.

Фото: Предоставлено Ириной Ющенко/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"
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60-летний тюменец страдал от затяжного фронтита - воспалительного поражения лобной пазухи носа. С болезнью он боролся больше четырех лет, но в последнее время состояние резко ухудшилось, была угроза развития энцефалита. В конце июня мужчина пошел на прием к лору и тот назначил срочную операцию.

Радикальное вмешательство длительностью три часа проводила мультидисциплинарная бригада из лоров и нейрохирурга.

Сначала мужчине эндоскопически через нос сделали реконструкцию новых ходов, чтобы он смог снова дышать. Потом провели санацию и удалили сгнившие ткани вплоть до черепа. С помощью имплантов из надкостницы пациента выполнили контурную пластику черепа. Для восстановления геометрии лица поставили динамическую титановую пластину.

Фото: iStock
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По словам врачей, вмешательство помогло избавить тюменца от боли и всех внешних проявлений болезни, он восстанавливается и готовится к выписке.

- У пациента была полностью разрушена глазная орбита, существовала угроза энцефалита и потери зрения. Нам с коллегами удалось выполнить весь запланированный объем хирургической помощи: полностью восстановить дыхание пациенту, убрать все воспаления, которые затрагивали даже доли мозга и выполнить контурную пластику лица, - рассказал нейрохирург Юрий Геркул.

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