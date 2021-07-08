В Тюмени врачи восстановили мужчине сгнившее до костей лицо

Врачи медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени провели сложнейшую операцию по восстановлению лица пациенту, который из-за хронического гнойно-воспалительного процесса не мог дышать и видеть на один глаз, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения области.

60-летний тюменец страдал от затяжного фронтита - воспалительного поражения лобной пазухи носа. С болезнью он боролся больше четырех лет, но в последнее время состояние резко ухудшилось, была угроза развития энцефалита. В конце июня мужчина пошел на прием к лору и тот назначил срочную операцию.

Радикальное вмешательство длительностью три часа проводила мультидисциплинарная бригада из лоров и нейрохирурга.

Сначала мужчине эндоскопически через нос сделали реконструкцию новых ходов, чтобы он смог снова дышать. Потом провели санацию и удалили сгнившие ткани вплоть до черепа. С помощью имплантов из надкостницы пациента выполнили контурную пластику черепа. Для восстановления геометрии лица поставили динамическую титановую пластину.

По словам врачей, вмешательство помогло избавить тюменца от боли и всех внешних проявлений болезни, он восстанавливается и готовится к выписке.

- У пациента была полностью разрушена глазная орбита, существовала угроза энцефалита и потери зрения. Нам с коллегами удалось выполнить весь запланированный объем хирургической помощи: полностью восстановить дыхание пациенту, убрать все воспаления, которые затрагивали даже доли мозга и выполнить контурную пластику лица, - рассказал нейрохирург Юрий Геркул.