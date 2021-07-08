Пока здесь владельцев экологичных бесшумных авто всего полтора десятка. Но лиха беда начало. Посмотрим на Тюмень, одного из передовых городов к востоку от Урала по использованию такого транспорта - частного и корпоративного. Первый легковой электрокар выехал на дороги муниципалитета в 2014 году. В 2018 году, когда в региональном центре было уже шесть заправок (тогда рекордное количество для Уральского округа), на учете в ГИБДД стояло свыше тридцати машин. Сегодня их уже около двухсот.
Что отпугивает людей от приобретения электрокаров? Они довольно дороги, с ними больше хлопот, главным образом из-за аккумулятора. Зато техобслуживание - минимальное, обходится несравнимо дешевле. А главное преимущество - в экономии на топливе. Зарядка от домашней сети, по сравнению с расходами на бензин, обходится буквально в копейки. А когда она даром, то и говорить не о чем. Из шести тюменских станций три по-прежнему обслуживают клиентов бесплатно. Единственное но: не все из них быстродействующие - приходится терпеливо ждать окончания сеанса. Зато киловатт-час на медленной станции вдвое дешевле. В Тобольске, к слову, смонтирована быстрая, достаточно получаса для насыщения емкости батареи.
Из других преференций в Тюмени - право безвозмездно пользоваться двумя платными муниципальными парковками, не платить налоги на электрокар с мотором мощностью до 150 лошадиных сил.
- Важно разорвать замкнутый круг. Электромобили соотечественники остерегаются приобретать в значительной мере из-за отсутствия сервисной инфраструктуры. А ее не спешат создавать, поскольку потребителей мало. Прогресс не остановить: самокаты, велосипеды, скутеры с электроприводами - зримое свидетельство наступления новой эры автомобилизации в широком значении этого слова, - говорит ярый сторонник перехода автопарка на электрические двигатели кандидат технических наук Илья Анисимов.
Безвыхлопные авто оптимальны для использования в границах городов. Для комфорта в дальних поездках необходимо сформировать сеть электроколонок на ключевых дорожных трассах. В этом ракурсе появление станции в Тобольске - отрадная весть для тех, кто хочет преодолевать большие расстояния. Показательно, что одновременно с тобольской открылась заправка в Нижнем Тагиле. Она - оригинальная разработка питерской компании Portal Energy - здесь также первенец и стала одной из станций, устанавливаемых в городах участниками автопробега от Северной столицы до Владивостока на легковушках марки Tesla. По пути они планируют открывать электрозаправки в Тюмени, Ишиме, Омске и других муниципалитетах.