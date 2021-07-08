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08.07.2021 05:55

Зарядят даром

В Тобольске появилась первая киловатт-заправка
Текст: Анатолий Пристанский (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 151(8502)
Первая в городе зарядная станция для автомобилей с электродвигателями открыта на парковке ТРЦ "Жемчужина Сибири". Эту и предыдущие электрические заправки в Тюменской области, сейчас их стало семь, смонтировала энергетическая компания СУЭНКО. Она как предприятие-эксплуатант взяла на себя обязательства обслуживать станцию, а ее партнер по проекту, компания СИБУР, берется погашать стоимость потребленных владельцами машин киловатт-часов. То есть заправка будет для них бесплатной. Это сделано для стимулирования покупок электромобилей жителями Тобольска.

Пока здесь владельцев экологичных бесшумных авто всего полтора десятка. Но лиха беда начало. Посмотрим на Тюмень, одного из передовых городов к востоку от Урала по использованию такого транспорта - частного и корпоративного. Первый легковой электрокар выехал на дороги муниципалитета в 2014 году. В 2018 году, когда в региональном центре было уже шесть заправок (тогда рекордное количество для Уральского округа), на учете в ГИБДД стояло свыше тридцати машин. Сегодня их уже около двухсот.

Фото: Правительство Самарской области
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Что отпугивает людей от приобретения электрокаров? Они довольно дороги, с ними больше хлопот, главным образом из-за аккумулятора. Зато техобслуживание - минимальное, обходится несравнимо дешевле. А главное преимущество - в экономии на топливе. Зарядка от домашней сети, по сравнению с расходами на бензин, обходится буквально в копейки. А когда она даром, то и говорить не о чем. Из шести тюменских станций три по-прежнему обслуживают клиентов бесплатно. Единственное но: не все из них быстродействующие - приходится терпеливо ждать окончания сеанса. Зато киловатт-час на медленной станции вдвое дешевле. В Тобольске, к слову, смонтирована быстрая, достаточно получаса для насыщения емкости батареи.

Из других преференций в Тюмени - право безвозмездно пользоваться двумя платными муниципальными парковками, не платить налоги на электрокар с мотором мощностью до 150 лошадиных сил.

- Важно разорвать замкнутый круг. Электромобили соотечественники остерегаются приобретать в значительной мере из-за отсутствия сервисной инфраструктуры. А ее не спешат создавать, поскольку потребителей мало. Прогресс не остановить: самокаты, велосипеды, скутеры с электроприводами - зримое свидетельство наступления новой эры автомобилизации в широком значении этого слова, - говорит ярый сторонник перехода автопарка на электрические двигатели кандидат технических наук Илья Анисимов.

Безвыхлопные авто оптимальны для использования в границах городов. Для комфорта в дальних поездках необходимо сформировать сеть электроколонок на ключевых дорожных трассах. В этом ракурсе появление станции в Тобольске - отрадная весть для тех, кто хочет преодолевать большие расстояния. Показательно, что одновременно с тобольской открылась заправка в Нижнем Тагиле. Она - оригинальная разработка питерской компании Portal Energy - здесь также первенец и стала одной из станций, устанавливаемых в городах участниками автопробега от Северной столицы до Владивостока на легковушках марки Tesla. По пути они планируют открывать электрозаправки в Тюмени, Ишиме, Омске и других муниципалитетах.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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