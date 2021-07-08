Через месяц 40 субъектов России, отобранных для внедрения регионального экспортного стандарта (РЭС) 2.0. в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", должны отчитаться о семи инструментах по выявлению потенциала территорий и формированию благоприятной среды для предпринимателей. Следующие восемь в виде мер поддержки МСП, а также мероприятий по развитию деловых связей и стратегических инициатив необходимо представить до 31 декабря, объявили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

На заседании экспортного совета в Тюмени руководитель проекта по координации региональных программ АО "РЭЦ" Олег Радионов отметил, что в 2021 году в разработке и принятии экспортного стандарта участвуют три из шести регионов Уральского федерального округа - Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Причем Средний Урал в 2019-м стал пилотной территорией по принятию РЭС 1.0. В следующем году к новшеству присоединятся Курганская область и Югра, в 2023-м - Ямал.

- В среднем процент внедрения стандарта по стране составляет 40, что объясняется разными возможностями субъектов. Но подойти к проекту формально не получится: мы разработали систему онлайн-мониторинга для РЭС, где каждая территория получила аккаунт. Специалисты на местах заполняют анкеты и прикрепляют документы, подтверждающие использование всех 15 инструментов, а результаты напрямую поступают в проектный офис РЭЦ и председателю правительства. В итоге каждый блок мероприятий обозначается своим цветом: "готовы и приняты" - зеленым, "рассматриваются" - желтым, "отклонены" - красным. Отчетность за первый квартал заполнена в тестовом режиме, - пояснил Радионов.

Если две недели назад по многим показателям лидировала Свердловская область, то теперь вперед вырвалась Тюменская. Замгубернатора Андрей Пантелеев объяснил, что сейчас регион в плане принятия стандарта готов на 89,1 процента (11 инструментов). Остались четыре, но и то экспортный совет при губернаторе и местный центр поддержки экспорта почти доведены до финального вида, нужно сосредоточиться на закреплении развития экспорта в документах стратегического планирования и формировании-обучении управленческой команды.

По словам представителя РЭЦ, если три региона УрФО успеют доработать свои стандарты в ближайшее время, то у них есть шанс пройти отбор на получение федеральной поддержки. В этом сезоне преференции полагаются лишь 15 субъектам РФ.

Добавим: не все в принятии стандарта безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Специалисты департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области опросили руководителей 200 МСП. О проблемах в ведении торговли за границей рассказали 34 из них, в том числе шесть игроков крупного бизнеса.

- 70 процентов предпринимателей просят оказать финансовую поддержку в части затрат на логистику (географическое положение региона довольно специфичное, поэтому доставка затруднена), 50 процентов нуждаются в образовательных программах ВЭД, 40 процентов - в помощи при выходе на электронные торговые площадки и 20 процентов сетуют на проблемы при получении сертификатов и оформлении прав на интеллектуальную собственность, - подчеркнул директор департамента Антон Машуков.

С последним замечанием согласен представитель завода по выпуску аэрозольной продукции Андрей Рычков.

- Отечественные сертификационные центры только собирают образцы и техническую документацию, а исследования проводятся в зарубежных лабораториях… Выходит, наши центры выполняют лишь роль почтальонов, но не забывают прибавлять к стоимости сертификата свои 300-500 процентов. В итоге бумага с печатью может готовиться почти год и стоить более семи миллионов рублей. Мы предлагаем организовать филиалы европейских сертификационных центров в Тюмени на базе центра стандартизации и метрологии и Тюменского госуниверситета. По такому пути пошли китайцы - в итоге сертификаты они делают за 20 дней и 300 тысяч рублей, но за счет субсидирования затраты МСП на документацию составляют около 60 тысяч, - прокомментировал Рычков.

Еще одно замечание "из народа" - отсутствие кадров для сферы малого бизнеса. Видимо, образовательных семинаров "Школы экспорта" и акселерационной программы "Экспортный форсаж" от РЭЦ недостаточно.

Прямая речь

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Региональные отделения "Опоры России", "Деловой России", Торгово-промышленной палаты объединяют большое количество местных компаний из самых разных сфер деятельности, при этом многие являются опытными экспортерами, которые могут быть и экспертами. Предлагаю им развивать наставничество и менторство для поддержки начинающих экспортеров. Никто лучше самих предпринимателей не знает, с какими трудностями приходится сталкиваться в жизни и какие меры реально помогают в решении тех или иных вопросов при выходе на зарубежные рынки.