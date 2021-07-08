В Курганской области с 1 июля изменились требования к застройщикам, участвующим в госпрограмме по субсидированию затрат на первоначальный взнос по ипотеке. Во-первых, застройщики теперь должны предоставлять на выкуп квартиры для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья и для детей-сирот. Во-вторых, зарплата сотрудников строительных компаний должна быть официальной и выше средней по рынку. Об изменениях все были предупреждены заранее, однако на 5 июля ни одна компания переаккредитацию не прошла.

Компенсация на оплату первого взноса по ипотеке была введена в регионе в мае 2019 года. Льготники, в числе которых многодетные и молодые семьи, медицинские и педагогические работники, сельские жители, могли получить через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию (КИЖК) субсидию до 30 процентов от стоимости жилья, но не более 300 тысяч рублей. Правда, по условиям компенсация предоставляется только тем, кто приобретает квартиры у аккредитованных застройщиков. О том, что программа пользуется популярностью, говорят цифры: за время ее действия было предоставлено 686 субсидий на 187,3 миллиона рублей для приобретения квартир в новостройках. Уже в этом году из областного бюджета выделено 67 миллионов рублей для 228 семей, еще сорок заявок на 12,5 миллиона находятся на рассмотрении. Два месяца назад, 8 мая, были внесены изменения в порядок аккредитации, согласно которому до 1 июля все заинтересованные застройщики должны были показать, что соответствуют измененным требованиям. Из 12 крупных компаний и их "дочек", которые раньше участвовали в программе, аккредитацию по новым правилам пока не прошла ни одна. Власти полагают, что дело именно в новых критериях.

- Для участия в программе получения субсидий за счет областного бюджета на возмещение первоначального взноса нужно, чтобы размер среднемесячной начисленной заработной платы застройщика и его генподрядчика, если таковой имеется, был не менее средней по отрасли в нашем регионе, - рассказал гендиректор АО "КИЖК" Илья Васильев. - Кроме того, застройщик должен реализовать не менее 4 процентов введенных жилых помещений по программам переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда или детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По статистике, средняя зарплата в строительстве в Зауралье составляет 28 тысяч рублей, но компании, которые уже подали заявки, указывают минимальный размер. То есть по критериям не проходят. Между тем власти сомневаются, что на предприятии платят минималку, считают, что таким образом строители хотят просто "обелить" свои бухгалтерии, уйти от налогов и не выполнять в полной мере гарантийные обязательства.

- 2021-й объявлен в Курганской области годом повышения заработной платы, - говорит замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов. - Мы работаем в этом направлении с социально ответственным бизнесом и смело можем сказать, что в 600 предприятиях и организациях, которые прошли через профильную региональную комиссию, зарплата повышена. К этому мы призываем и застройщиков.

Без субсидий льготники не смогут взять ипотеку на приобретение квартир, что способно сузить потенциальный рынок сбыта жилья

Замгубернатора также отметил, что многие предприятия по факту представляют из себя всего несколько человек и офис. При этом часто вводят людей в заблуждение. Обещают, что если человек купит у них квартиру, то гарантированно получит через КИЖК субсидию, однако сами переаккредитацию не проходят. Подобные заявления не что иное, как мошенничество, считают в корпорации и просят покупателей быть внимательными при выборе застройщиков.

Тем временем в соцсетях развернулась бурная дискуссия по поводу новых правил. Люди боятся, что останутся без субсидии. По мнению одного из потенциальных заемщиков, застройщики, которые не хотят или не смогут пройти аккредитацию на новых условиях, ничего не теряют, а вот жители, которые уже купили квартиры в новостройках, проиграют. В корпорации успокоили: мера поддержки не отменена. Записанные в КИЖК граждане с очереди не снимаются. После переаккредитации субсидия будет предоставляться дальше. При этом гражданам рекомендуется со своей стороны воздействовать на застройщиков и побуждать их к аккредитации.

Насчет того что строительные компании ничего не теряют, тоже вопрос. Без субсидий льготники не смогут взять ипотеку на приобретение квартир, что способно сузить потенциальный рынок сбыта жилья. Строительные компании в дискуссию не вступают. От комментариев уклоняются под предлогами срочных совещаний, командировок и других неотложных дел. Только один из пяти опрошенных застройщиков заявил "РГ", что собирает документы и обязательно будет участвовать в госпрограмме.

Кстати

В Курганской области в этом году планируется сдать 269 тысяч квадратных метров жилья - на две тысячи "квадратов" больше, чем в прошлом. В профильном департаменте заверили: спрос есть, план будет выполнен. "Спрос есть, а роста нет", - заметил во время отчета руководителя ведомства в областной Думе спикер Дмитрий Фролов. Между тем социальные жилищные программы существенно продвигают строительство в регионе. Кроме ипотеки, в области также выдают субсидии в размере до 500 тысяч рублей на строительство или приобретение нового индивидуального жилого дома и на приобретение домокомплектов.