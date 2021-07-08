Видео: На Урале заключенные спасли зайчонка

На территории колонии-поселения в деревне Старые Решеты заключенные подобрали зайчонка.

Детеныш не был напуган и дал себя поймать, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Ветеринар осмотрел зверька, его напоили и покормили морковью.

Сначала его поили молоком из пипетки, потом заяц освоился и пил уже сам из маленькой баночки. Через несколько дней зайчонка выпустили обратно в лес.

Судя по внешнему виду, зверюшке несколько недель. В это время они начинают переходить на взрослую пищу, но и материнское молоко им еще необходимо. Причем, найти заменитель очень сложно: молоко зайчих около 17 процентов жирности, а самое распространенное коровье, например, до шести процентов.

Кстати, на самом деле зайчат не рекомендуется брать в руки, поскольку человеческий запах может отпугивать сородичей в дикой природе. Однако есть исключительные ситуации, когда сделать это необходимо, например, когда поблизости от малыша гуляют хищники или животное оказалось у дороги.