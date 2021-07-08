Ревенко: Задержанный нетрезвым депутат Бурнашов не идет на думские выборы

Член фракции "Единая Россия" в Государственной Думе седьмого созыва Алексей Бурнашов, которого задержали нетрезвым за рулем, не будет выдвигаться в восьмой созыв, сообщил 8 июля замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС задержали в Перми депутата Госдумы Алексея Бурнашова, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Бурнашов, потеряв человеческий облик, вел себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", - приводит слова Ревенко ТАСС.

Политик отметил, что у Бурнашова нет членства в партии, поэтому к нему нельзя применить меры партийного взыскания.

"Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата", - подчеркнул Ревенко. Он напомнил, что Бурнашов проиграл предварительное голосование.