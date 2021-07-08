Роспотребнадзор: Случаи повторного заражения коронавирусом единичны

Число россиян, заразившихся коронавирусом повторно, составляет не более 1%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности", - отметила Попова.

Она уточнила, что в любом случае, даже при дважды верно поставленных диагнозах, количество таких людей минимально - не более одного процента.

Она добавила, после прививки от коронавируса заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся.