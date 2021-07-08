Россия лидирует в мире по темпам восстановления внутренних авиаперевозок

Россия по итогам мая 2021 года вышла на первое место в мире по темпам восстановления пассажирских авиаперевозок внутри страны, следует из опубликованных данных Международной ассоциации гражданской авиации (ИАТА).

Пассажирооборот, измеряемый в количестве пассажиров, перевезенных на определенные расстояния, в России вырос на 22,6% по итогам мая 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, объемы пассажирских авиаперевозок на внутренних линиях не только полностью восстановились до уровня допандемийного 2019 года, но и превысили его.

На втором месте находится Китай, где пассажирооборот к 2019 году вырос на 6,3%.

В остальных странах допандемийный уровень еще не достигнут. Так, в США падение к маю 2019 года составило 26,2%, в Индии пассажирооборот снизился на 71%, а в Японии - на 68,5% к уровню 2019 года. В среднем по всем странах пассажирооборот на внутренних рейсах снизился на 23,9% к уровню 2019 года.

В ИАТА отмечают, что объем пассажирских перевозок постепенно восстанавливается.

Низкие темпы восстановления внутренних пассажирских авиаперевозок во многих странах связаны с высокой долей этого сегмента, отмечает исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Например, в США традиционно на долю внутренних перевозок приходилось существенно больше половины всех перевозимых пассажиров, в отличие от России, говорит он. Авиакомпании в период кризиса вынуждены были сильно сократить провозные емкости. Потому сейчас американский не демонстрирует внушительных темпов восстановления. Отчасти это также связано с тем, что компании ведут более осторожную, взвешенную политику, так как не хотят летать с убытками, замечает он. Также в США столкнулись с дефицитом пилотов. Кто-то ушел из отрасли, а кто-то выжидает, пока улучшится финансовое положение авиакомпаний.

В Китае эпидемиологическая ситуация лучше, внутренний рынок большой, он показывают хороший прирост.

В России же основным драйвером внутренних перевозок традиционно были рейсы на южные курорты. "Переориентация значительной части турпотока с зарубежных курортов на черноморское побережье дала значительный прирост объемов пассажирский авиаперевозок внутри страны", - говорит Пантелеев. После открытия Турции, Египта и ряда других международных направлений столь же высокие темпы восстановления вряд ли сохранятся в дальнейшем, будет некоторое замедление, говорит эксперт.

Для пассажиров и аэропортов, а также многочисленных поставщиков услуг, например, поставщиков авиатоплива, высокие темпы восстановления отрасли выгодны. Для самих авиакомпаний такая ситуация не слишком хороша. Перевозчики получают какие-то средства и имеют возможность вносить текущие платежи, но рентабельность таких перевозок низкая из-за очень высокой конкуренции и низкой доходной ставки. Авиакомпании находятся в непростой ситуации. Чтобы расплачиваться с поставщиками им нужно иметь выручку, а чтобы иметь выручку нужно больше летать. Но при сложившемся уровне конкуренции для привлечения пассажиров приходится устанавливать такие тарифы, которые в ряде случаев даже не обеспечивают рентабельность, заключает эксперт.