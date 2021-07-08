Россияне назвали кота Матроскина любимым мультгероем

Мультфильмам все возрасты покорны. 93 процента россиян от мала до велика с удовольствием смотрят мультфильмы и мультсериалы, причем чаще отдают предпочтение "теплой" и "навевающей приятные воспоминания о детстве" классике. Любимыми мультгероями на протяжении десятилетий остаются Кот Матроскин, Винни Пух и Волк из "Ну, погоди!", который в этот раз опередил своего знаменитого "напарника" Зайца.

Таковы данные нового опроса, который провели "Союзмультфильм", отмечающий свой 85-летний юбилей, и мессенджер Viber. Две трети опрошенных признались, что предпочитают классику анимации, которая вызывает приятные детские ассоциации и помогает отвлечься от проблем.

Рейтинг самых любимых мультгероев с большим отрывом возглавил Кот Матроскин (23 процента). Вторую строчку с 9 процентами поделили Винни-Пух и Волк их "Ну, погоди!". Замыкают тройку лидеров трогательный Ежик из мультфильма "Ежик в тумане" и любопытный Котенок Гав. В топ-10 также вошли Заяц, на протяжении многих серий успешно избегающий хищных лап Волка, настоящий друг Чебурашка, неутомимый Попугай Кеша, мужчина в самом расцвете сил Карлсон и Маугли.

"Кот Матроскин - безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста, - прокомментировала результаты опроса генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

По ее словам, благодаря новому мультсериалу "Простоквашино" герой продолжает свою экранную жизнь, раскрываясь новыми гранями и завоевывая новых поклонников среди юной аудитории.

Кстати, именно "Простоквашино" стал самым известным из новых мультсериалов "Союзмультфильма". Его видели 85 процентов опрошенных. Также называли "Оранжевую корову" и "Зебру в клеточку".