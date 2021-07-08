Россияне приобрели около 250 тыс. турпутевок по программе детского кешбэка

Россияне с 25 мая приобрели по программе стимулирования внутренних туристических поездок для детей (туристического кешбэка) около 250 тыс. путевок на 6,7 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"На сегодняшний день по программе куплено более 250 тыс. путевок на общую сумму 6,7 млрд рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Россияне приобрели в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка туров и мест в отелях на 0,5 млрд рублей.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 15 сентября. Всего за время действия программы с августа 2020 года ей воспользовалось около 2 млн россиян, которые купили туров и мест в отелях на 34 млрд руб. В этом году программой воспользовалось уже более 1,5 млн человек, которые купили туров и проживания на более чем 27 млрд рублей. Всего туристам вернулось около 6,5 млрд рублей.