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08.07.2021 20:06
Рубрика: Общество

"Российский" штамм коронавируса вызвал озабоченность ВОЗ

Текст: Ирина Невинная
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга. Сообщение об этом размещено на сайте организации.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, вызывающие озабоченность специалистов: когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу. Следующая ступень - включение в список штаммов, представляющих интерес (VOI - Variants of Interest). Данных для включения штамма AT.1 в этот список пока недостаточно. В настоящий момент в список входят 12 вариантов COVID-19, все они требуют дальнейшего изучения.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
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"Российский" вариант коронавируса AT.1 был внесен в список 9 июня. Впервые он был зафиксирован в России в январе 2021 года. Этот штамм не имеет обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI) и вызывающих опасения (VOC - Variants of Concern).

В группе VOI представлены четыре штамма - "эта" (выявлен в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" ("индийский") и "лямбда" (Перу). В список VOC ВОЗ относит варианты COVID-19, по которым есть подтверждение, что мутации увеличили их контагиозность (способность передаваться от человека к человеку), увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику. Еще один признак - устойчивость штамма к вакцинам и лекарствам. В эту группу ВОЗ включила штамм "альфа" ("британский"), южноафриканский вариант "бета", "бразильский " штамм "гамма", а также "индийский" вариант "дельта".

Ранее в ГНЦ "Вектор" сообщали, что в России выявлено несколько тысяч различных штаммов коронавируса, но большинство их не обладают свойствами, сильно отличающимися от исходного уханьского штамма. При этом в Москве и Подмосковье распространялся вариант с двумя оригинальными мутациями - об этом сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Мониторинг вариаций коронавируса в России осуществляется непрерывно и во всех регионах страны, отмечают в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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