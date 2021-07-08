Ростуризм: На Кубе на самоизоляции остаются только четыре россиянина

Из 192 российских туристов, которые находились на карантине на Кубе, 188 человек уже продолжают отдых, на самоизоляции остаются только четыре туриста, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она пояснила, что российские туристы, которых освободили от карантина, получили отрицательный результат повторного ПЦР-теста.

"Я хотела бы выразить благодарность кубинскому коллеге, г-ну Гарсиа, который оперативно отреагировал на нашу просьбу разобраться в ситуации. Ключевое сейчас - не допустить подобных инцидентов в будущем", - сказала Догузова.

По словам главы Ростуризма, в ведомстве следят за информацией о россиянах, оставшихся на карантине, и находятся на связи с туроператорами и страховыми компаниями.

Как ранее стало известно, по прилету на Кубу на самоизоляцию были помещены около 200 российских туристов, получивших положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В ходе телефонного разговора, глава Ростуризма попросила министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсиа, разобраться в ситуации.