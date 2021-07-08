"РУСЛОМ": Цены на металлы не упадут после ввода экспортных пошлин

Ввод экспортных пошлин не снизит цены на металлы на внутреннем рынке. Стоимость лома после вступления в ВТО соответствует среднемировым значениям. Большая часть сырья идет на производство стальной заготовки, где Россия уже 20 лет является мировым лидером по экспорту. Зато ввод пошлин, безусловно, негативно скажется на устойчивости металлургических заводов. Сокращение производства в 2021 году может составить 1,5-2 миллиона тонн минимум - такие перспективу обрисовал директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный на полях Иннопрома.

Он напомнил, что когда в 2019 году вводились квоты на экспорт лома с той же целью - остановить рост цен, все это больно ударило по участникам рынка. При этом даже полный запрет на вывоз лома за рубеж не удешевит готовую продукцию металлургов: подавляющее большинство таких товарных партий формируется в морских портах, куда доставляется автотранспортом. Обратного сообщения по железной дороге с проблемными предприятиями нет. Поэтому полностью переориентировать экспортный поток сырья, на что надеются сторонники ограничительных мер, вряд ли получится. Лом просто перестанут собирать, прогнозируют в "РУСЛОМе".

По мнению Виктора Ковшевного, госполитика в отношении отрасли должна быть системной, учитывающей интересы как ломозаготовителей, так и металлургических заводов, а не ограничивающей внешнеэкономическую деятельность. Российская металлургия, в отличие от США или Китая, имеет большую долю экспорта в экономике. Она составляет от 30 до 50 процентов для черной и от 50 до 90 процентов для цветной металлургии.

- Прямой связи между поставками металлов за рубеж и ростом цен на внутреннем рынке нет, - подчеркивает эксперт. - Доля металлов в разгоне инфляции минимальна. Если проанализировать межотраслевые балансы, систему национальных счетов (соотношение затрат и выпуска) за несколько лет, когда были взлеты и падения цен, то видно, что влияние металлопроката, допустим, на конечный продукт стройки не превышает 0,4 процента, а влияние металлолома - не более 0,01. Именно на это должно ориентироваться правительство, вводя какие-то меры.

Помощь рынку должна заключаться в другом, уверены в ассоциации: в отмене НДФЛ для граждан, сдающих содержащее металлы вторсырье (тогда их число может вырасти с двух миллионов человек в десятки раз), в запуске программ утилизации транспортных средств и утверждении спецтарифов на железнодорожные перевозки лома. Все эти предложения "РУСЛОМ. КОМ" отправил в Минпромторг РФ.

По мнению ломозаготовителей, текущий рост цен на металлы отражает структурную проблему российской металлургии: за последние 15 лет мощности электросталеплавильных предприятий выросли в 2,5 раза, причем из-за отсутствия госплана новые заводы распределяются нерационально по территории страны. К примеру, в аграрном ЮФО металлургические мощности выросли в 10 раз, но из шести заводов три - потенциальные банкроты, некоторые из них уже меняли собственников. С 2000 года в чермет было инвестировано 2,5 триллиона рублей, в обращение с ломом и отходами металлов - ноль. Если в мире в среднем перерабатывается от 52 до 90 процентов металлосодержащего вторсырья, то у нас всего 40. По рециклингу транспортных средств Россия отстает от мировых показателей почти в 20 раз. В США, допустим, треть лома - это автолом, у нас - не выше 5 процентов.

Между тем сырьевой потенциал утилизации - плюс 10 миллионов тонн сырья для черной металлургии и 0,7 миллиона тонн для цветной только к 2030 году. В этот срок по плану должны быть утилизированы тысячи железнодорожных вагонов, миллионы автомобилей, тысячи километров трубопроводов, десятки тысяч единиц дорожной и строительной техники, плюс речные и морские суда в объеме один миллион тонн.

- Общий объем ломообразования в России сегодня равен 45 миллионам тонн в год. Объем металлофонда только по черным металлам - 1,6 миллиарда тонн, он накоплен еще с советских времен. Дефицита, на который ссылаются сторонники ограничений экспорта, нет, но мы должны повышать эффективность системы сбора и углублять переработку вторсырья. Отрасли требуются огромные инвестиции. Это станет возможно, когда ломозаготовители начнут получать гарантированную маржинальность. В мире она составляет 60 долларов с тонны. Государству необходимо субсидировать предприятия, которые перестраиваются, модернизируются, становятся более доступными для потребителей, - подчеркивает Виктор Ковшевный. - Каждый рубль, вложенный в утилизацию, возвращается в бюджет уже в виде трех рублей.

В ближайшие два года рынок металлов ждут кардинальные структурные изменения: новый трансграничный углеродный налог затронет весь российский экспорт. Чтобы снизить фискальную нагрузку, металлургам нужно будет показать, что они активно занимаются рекультивацией и рециклингом. Именно поэтому ломозаготовители сегодня выступают за объединение усилий с электросталеплавильными заводами.