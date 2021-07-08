"РУСЛОМ": Цены на металлы не упадут после ввода экспортных пошлин

Он напомнил, что когда в 2019 году вводились квоты на экспорт лома с той же целью - остановить рост цен, все это больно ударило по участникам рынка. При этом даже полный запрет на вывоз лома за рубеж не удешевит готовую продукцию металлургов: подавляющее большинство таких товарных партий формируется в морских портах, куда доставляется автотранспортом. Обратного сообщения по железной дороге с проблемными предприятиями нет. Поэтому полностью переориентировать экспортный поток сырья, на что надеются сторонники ограничительных мер, вряд ли получится. Лом просто перестанут собирать, прогнозируют в "РУСЛОМе".
По мнению Виктора Ковшевного, госполитика в отношении отрасли должна быть системной, учитывающей интересы как ломозаготовителей, так и металлургических заводов, а не ограничивающей внешнеэкономическую деятельность. Российская металлургия, в отличие от США или Китая, имеет большую долю экспорта в экономике. Она составляет от 30 до 50 процентов для черной и от 50 до 90 процентов для цветной металлургии.
- Прямой связи между поставками металлов за рубеж и ростом цен на внутреннем рынке нет, - подчеркивает эксперт. - Доля металлов в разгоне инфляции минимальна. Если проанализировать межотраслевые балансы, систему национальных счетов (соотношение затрат и выпуска) за несколько лет, когда были взлеты и падения цен, то видно, что влияние металлопроката, допустим, на конечный продукт стройки не превышает 0,4 процента, а влияние металлолома - не более 0,01. Именно на это должно ориентироваться правительство, вводя какие-то меры.
Помощь рынку должна заключаться в другом, уверены в ассоциации: в отмене НДФЛ для граждан, сдающих содержащее металлы вторсырье (тогда их число может вырасти с двух миллионов человек в десятки раз), в запуске программ утилизации транспортных средств и утверждении спецтарифов на железнодорожные перевозки лома. Все эти предложения "РУСЛОМ. КОМ" отправил в Минпромторг РФ.
По мнению ломозаготовителей, текущий рост цен на металлы отражает структурную проблему российской металлургии: за последние 15 лет мощности электросталеплавильных предприятий выросли в 2,5 раза, причем из-за отсутствия госплана новые заводы распределяются нерационально по территории страны. К примеру, в аграрном ЮФО металлургические мощности выросли в 10 раз, но из шести заводов три - потенциальные банкроты, некоторые из них уже меняли собственников. С 2000 года в чермет было инвестировано 2,5 триллиона рублей, в обращение с ломом и отходами металлов - ноль. Если в мире в среднем перерабатывается от 52 до 90 процентов металлосодержащего вторсырья, то у нас всего 40. По рециклингу транспортных средств Россия отстает от мировых показателей почти в 20 раз. В США, допустим, треть лома - это автолом, у нас - не выше 5 процентов.
Между тем сырьевой потенциал утилизации - плюс 10 миллионов тонн сырья для черной металлургии и 0,7 миллиона тонн для цветной только к 2030 году. В этот срок по плану должны быть утилизированы тысячи железнодорожных вагонов, миллионы автомобилей, тысячи километров трубопроводов, десятки тысяч единиц дорожной и строительной техники, плюс речные и морские суда в объеме один миллион тонн.
- Общий объем ломообразования в России сегодня равен 45 миллионам тонн в год. Объем металлофонда только по черным металлам - 1,6 миллиарда тонн, он накоплен еще с советских времен. Дефицита, на который ссылаются сторонники ограничений экспорта, нет, но мы должны повышать эффективность системы сбора и углублять переработку вторсырья. Отрасли требуются огромные инвестиции. Это станет возможно, когда ломозаготовители начнут получать гарантированную маржинальность. В мире она составляет 60 долларов с тонны. Государству необходимо субсидировать предприятия, которые перестраиваются, модернизируются, становятся более доступными для потребителей, - подчеркивает Виктор Ковшевный. - Каждый рубль, вложенный в утилизацию, возвращается в бюджет уже в виде трех рублей.
В ближайшие два года рынок металлов ждут кардинальные структурные изменения: новый трансграничный углеродный налог затронет весь российский экспорт. Чтобы снизить фискальную нагрузку, металлургам нужно будет показать, что они активно занимаются рекультивацией и рециклингом. Именно поэтому ломозаготовители сегодня выступают за объединение усилий с электросталеплавильными заводами.
Робототехника и водородная энергетика: Чем запомнится "Иннопром-2021"
Сегодня закрывается международная промышленная выставка "Иннопром". Четыре дня Екатеринбург жил в бешеном темпе, как в доковидные времена: 150 деловых мероприятий, 600 компаний-участников, гости из 22 государств и 18 регионов
"Минута технославы" стала трамплином для молодых разработчиков инновационных проектов
На международной выставке "Иннопром 2021" состоялось награждение победителей и номинантов конкурса инновационных идей "Минута технославы". В 2021 году студенты и магистранты более десятка ведущих вузов области приняли участие в конкурсе. 10 лучших проектов вышли в финал