Самозанятых волнуют вопросы об ипотеке и аренде

Три вопроса из пяти касались недвижимости. Так, на втором месте по популярности оказались обращения о мерах господдержки - в частности, о бесплатной или льготной аренде помещений. Чаще всего этим интересуются дизайнеры, IT-разработчики, маркетологи. В таких случаях самозанятым рекомендуют обращаться в центры поддержки "Мой бизнес", где им бесплатно подбирают оборудованные помещения и предоставляют скидку на первые два-три года аренды. В большинстве случаев в первый год арендная плата составляет 30-40% от обычной стоимости, на второй - 50-60%, на третий - 80-100%, сообщает ОНФ.

На четвертом месте - вопросы об ипотечном кредитовании. Банки активно работают с ипотечными займами для этой категории граждан, отмечают в ОНФ. Стандартный пакет документов для самозанятого включает справку о доходах из приложения "Мой налог" за последние несколько месяцев. Если гражданин пользуется банковским приложением для самозанятых и запрашивает кредит в этом же банке, то никаких дополнительных документов не требуется. А сама ипотечная сделка проходит точно так же, как с любым другим физическим лицом.

Кроме того, все чаще поступают вопросы от самозанятых о возможности сдавать квартиры в аренду, в том числе через сайты-агрегаторы (пятое место в числе популярных вопросов). Хозяевам непонятно, каким налогом будет облагаться такой доход: 4% или 6% (квартиру снимает физлицо, но взаиморасчеты производятся через юридическое лицо агрегатора). В пользовательском соглашении с агрегатором указано, что владелец жилья назначает компанию-агрегатор своим агентом, который уполномочен собирать и обрабатывать денежные средства, поясняют в ОНФ. Это означает, что агрегатор выступает посредником, налог на доход составляет 4%.

Кроме того, в пятерку самых популярных входит вопрос о начислении алиментов, а чаще всего самозанятые интересуются величиной декретных выплат.