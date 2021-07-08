Постановление правительства Саратовской области от 8 июля 2021 года № 536-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 8 июля 2021 года № 25 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

в пункте 1.7:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года:

запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23.00 до 6.00 местного времени (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, работы придорожных кафе);

приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания.";

дополнить частью третьей следующего содержания:

"Установить, что с 9 июля 2021 года возобновляется работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, с предоставлением посетителям посадочных мест при условии:

соблюдения Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (МР 3.1/2.3.6.0190-2020 от 30.05.2020);

выделения отдельных посадочных зон для каждого предприятия общественного питания, расположенного в зонах фудкортов, расстояние между которыми должно быть не менее 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, обеспечить дистанцию не менее 1,5 м;

обеспечения на каждого посетителя фуд-корта не менее 4 кв. м. При полном заполнении посадочных мест приостановить доступ посетителей на фуд-корт;

обеспечения разметок для посетителей в целях соблюдения социальной дистанции в зонах выбора, выдачи и оплаты продукции;

оборудования защитных экранов для персонала в кассовой зоне.";

пункт 1.22 изложить в следующей редакции:

"1.22. Приостановить с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года в гостиницах и иных средствах размещения (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов), расположенных на территории Саратовской области, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков до 18 лет для участия в различных мероприятиях:

слетах, фестивалях, спортивно-тренировочных сборах, экскурсиях и т. д.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







