Счетная палата не нашла конкуренции за крупный госзаказ

В госзаказе - а это огромный рынок, который в 2020 году достиг 8,9 трлн рублей, - реальная конкуренция в определенной мере присутствует при закупках стоимостью до 10 млн рублей, участниками которых преимущественно являются малый и средний бизнес. На таких закупках экономия максимальна: 18% от начальной цены при средней 6,2%. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки работы системы госзаказа в 2020 году.

По конкурентным процедурам заключена лишь четверть контрактов (по сумме). В госзаказе преобладают крупные поставщики, объем контрактов в неконкурентном секторе (с единственным поставщиком, в том числе после несостоявшихся закупок) за четыре года вырос на 17 процентных пунктов, до 74,1% в 2020 году. Этот процесс подстегнула пандемия: сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком для оказания неотложной медицинской помощи, ликвидации чрезвычайных ситуаций и так далее, выросла в шесть раз, до 361 млрд рублей в 2020 году.

Экономия снижается с увеличением размера начальной цены контракта, отмечает Счетная палата: на закупках до 10 млн рублей заказчики экономят 10-14%, тогда как на закупках свыше 100 млн рублей - от 2 до 4,2%. В закупках, участниками которых являются малый и средний бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации, при начальной цене контракта до 500 тысяч рублей экономия - 19,4%, тогда как в диапазоне от 15 до 20 млн рублей - 8,8%. В то же время используемый Минфином показатель относительной экономии как критерий эффективной закупки не всегда отражает реальную картину, потому что он сильно зависит от обоснованности начальной цены контракта, а она, в свою очередь - от достоверности источников для определения цен, отмечает Счетная палата. Нарушения при обосновании начальной цены составили в прошлом году 88,8% (свыше 96 млрд рублей) всего объема финансовых нарушений.

Экономия госзаказчиков снижается с увеличением размера начальной цены контракта, она максимальна там, где участвует малый бизнес

Также Счетная палата указывает, что 10% заказчиков не смогли выполнить 15-процентную квоту для спецзакупок у малого и среднего бизнеса, установленную законом о контрактной системе, и в ряде случаев это невозможно. Например, 99,2% стоимости конкурентных закупок МВД в 2020 году составили контракты на страхование, а на этом рынке нет малого бизнеса. Та же ситуация у минздрава, у которого наибольший объем закупок пришелся на поставки дорогих лекарств и вакцин. При этом недавно подписанный закон повышает квоту малого бизнеса в объеме госзаказа до 25%.

Счетная палата рекомендовала Минфину разработать стратегию развития госзакупок с учетом отраслевой специфики и разработать единую методику эффективности закупок. Закупки сильно влияют на ситуацию в отраслях, а косвенно на необходимость определиться со стратегией, по мнению СП, указывает постоянная "точечная" правка законодательства о закупках: период стабильности закона о контрактной системе на протяжении 7 лет не превышал 1,5 месяца, а с учетом подзаконных актов - составлял менее двух недель. При этом нарушений в сфере закупок меньше не становится, напротив, с 2014 года их количество выросло в четыре раза, до 83,5 тысячи в 2020 году, а общая сумма финансовых нарушений выросла почти в шесть раз - до 362 млрд рублей.

Минфин указывает, что предложение СП не учитывает наличие уже утверждённой правительством стратегии на 2019-2024 годы, для реализации которой ведомство подготовило комплекс необходимых правовых актов. Кроме того, отмечает Минфин, показатели для мониторинга закупок утверждены постановлением правительства от 27 мая 2021 года № 814, и они учитывают разные аспекты, включая страну происхождения товара и минимальную долю отечественной продукции.