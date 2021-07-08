"Северсталь" может снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе

"Северсталь" планирует существенно снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 2021 года в сравнении с аналогичными ценами июля. Об этом говорится в телеграмме Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на представителей компании.

"На данный момент "Северсталь" - единственная из трех компаний по делам о злоупотреблении доминирующим положением, предоставившая содержательные сведения о своей ценовой политике на рынке горячекатаного плоского проката", - отмечается в сообщении.

К участию в деле также привлечена Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования.

Следующее заседание Комиссии по делу о злоупотреблении доминирующим положением в отношении ПАО "Северсталь" состоится 27 июля.