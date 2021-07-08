Новости

Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства 21:26
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 21:22
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет 21:21
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США 21:21
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве 20:59
Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей 20:53
В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты 20:47
Крымские водохранилища наполнились водой 20:38
МИД: Талибы дали гарантию ненападения на дипмиссии в Афганистане 20:32
В Москве временно закроют участок "красной" линии метро 20:26
"Северсталь" может снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 20:25
Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19 20:19
Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов 20:07
Косачев: Власти Египта выполнили условия России в сфере безопасности 19:54
ОДКБ: Посылать воинские контингенты на помощь Таджикистану не требуется 19:43
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар 19:41
Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара 19:26
В Минобороны вручили госпремии имени маршала Жукова 19:23
Врачи назвали главные продукты для диеты в жару 19:07
Под Костромой найдено тело утонувшего генетика Олега Балановского 19:02
Минцифры еще на полгода продлило эксперимент по "Доступному интернету" 19:00
Бьорн Куйперс назначен главным судьей финала чемпионата Европы 18:59
Трасса M-12 дойдет до Тюмени и Челябинска к 2024 году 18:57
Немецкий специалист остается приоритетной кандидатурой для РФС на смену Черчесову 18:56
Матвиенко попросила власти Кисловодска не увлекаться новоделом 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 20:53
Рубрика: В мире

Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей

Текст: Екатерина Забродина

В Гаити в результате спецоперации после убийства президента страны Жовенеля Моиза ликвидировано уже четверо боевиков. Еще шесть предполагаемых убийц находятся под стражей. Такие цифры назвала спецпредставитель генсека ООН Хелен Ла Лайм по итогам экстренной встречи Совбеза. При этом некоторые местные СМИ утверждают, что задержаны восемь человек.

Фото: VALERIE BAERISWYL / AFP
В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента

По словам госпожи Лайм, еще несколько возможных преступников забаррикадировались в домах и окружены силовиками. Как сообщает Reuters, спецоперация проходит в условиях "ожесточенного боя", по столице Порт-о-Пренс "разбросаны пули". Кроме того, трое стражей порядка были взяты в заложники, но их уже освободили. Одновременно сотни гаитян осаждают полицейский участок с требованием выдать им убийц президентской четы для расправы. Они также подожгли автомобиль, который предположительно принадлежал бандитам. По официальной информации властей, среди них есть иностранные наемники. При этом мотив чудовищного преступления в резиденции главы государства до сих пор не назван.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19