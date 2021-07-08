Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей

В Гаити в результате спецоперации после убийства президента страны Жовенеля Моиза ликвидировано уже четверо боевиков. Еще шесть предполагаемых убийц находятся под стражей. Такие цифры назвала спецпредставитель генсека ООН Хелен Ла Лайм по итогам экстренной встречи Совбеза. При этом некоторые местные СМИ утверждают, что задержаны восемь человек.

По словам госпожи Лайм, еще несколько возможных преступников забаррикадировались в домах и окружены силовиками. Как сообщает Reuters, спецоперация проходит в условиях "ожесточенного боя", по столице Порт-о-Пренс "разбросаны пули". Кроме того, трое стражей порядка были взяты в заложники, но их уже освободили. Одновременно сотни гаитян осаждают полицейский участок с требованием выдать им убийц президентской четы для расправы. Они также подожгли автомобиль, который предположительно принадлежал бандитам. По официальной информации властей, среди них есть иностранные наемники. При этом мотив чудовищного преступления в резиденции главы государства до сих пор не назван.