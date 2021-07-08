Новости

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 13:23
Виктория Галковская назначена заместителем главы Роспатента 13:12
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода 13:11
Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей 13:10
Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ 13:02
Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет 13:01
Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках 12:49
Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий 12:43
Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн" 12:42
В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист 12:40
Собянин: Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек 12:39
Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора 12:38
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам 12:33
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
Названы основные опасения россиян при устройстве на работу 12:30
Главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 13:30
Рубрика: Общество

Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс

Текст: Елена Манукиян

Со следующего года, начиная с младших классов, российские школьники будут изучать финансовую грамотность. Теперь это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, разработанных при участии Банка России, сообщили в пресс-службе организации.

Фото: ipopba / iStock
Первые банки начали обмен данными о клиентах в единой защищенной среде

Отмечается, что элементы финансовой грамотности будут включены в преподавание таких предметов, как математика, окружающий мир, обществознание и география. Так, школьников с первого класса будут учить, как безопасно оплачивать услуги через интернет, правильно анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А после пятого класса ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества.

На математике им придется рассчитывать стоимости покупок и услуг, налогов, а на географии детям расскажут, из чего складывается финансовое благополучие семьи. Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы - заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

В Банке России обратили внимание, что по согласованию с родителями новые программы могут быть запущены и в 2021 году. К тому же 86% российских школ так или иначе уже включают финансовую грамотность в свои учебные планы, а в каждой пятой - это обязательный урок.

"Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы", - считает первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов. По его словам, введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников.

Общество Образование Общество Семья и дети Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"