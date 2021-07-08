Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс

Со следующего года, начиная с младших классов, российские школьники будут изучать финансовую грамотность. Теперь это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, разработанных при участии Банка России, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что элементы финансовой грамотности будут включены в преподавание таких предметов, как математика, окружающий мир, обществознание и география. Так, школьников с первого класса будут учить, как безопасно оплачивать услуги через интернет, правильно анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А после пятого класса ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества.

На математике им придется рассчитывать стоимости покупок и услуг, налогов, а на географии детям расскажут, из чего складывается финансовое благополучие семьи. Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы - заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

В Банке России обратили внимание, что по согласованию с родителями новые программы могут быть запущены и в 2021 году. К тому же 86% российских школ так или иначе уже включают финансовую грамотность в свои учебные планы, а в каждой пятой - это обязательный урок.

"Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы", - считает первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов. По его словам, введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников.