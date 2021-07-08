Шойгу направил самолет-амфибию Бе-200 в Турцию для тушения лесных пожаров

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил направить в Турцию самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Отмечается, что соответствующее указание дал президент РФ Владимир Путин.

"8 июля около 16:00 по московскому времени российский самолет вылетел с аэродрома Крымск. В настоящее время он совершает перелет на аэродром временного базирования Адана в Турции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Поясняется, что экипаж самолета Бе-200 прошел подготовку в Ейском центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России. Все летчики имеют практический опыт выполнения подобного рода задач.

Справка "РГ"

Самолет-амфибия Бе-200 - многоцелевой, предназначен, в том числе, для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может принять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности.