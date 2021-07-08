Стали известны подробности убийства президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был фактически расстрелян группой наемников. Как пишет Le Nouvelliste, он получил 12 пулевых ранений, в том числе в голову.

"Мы обнаружили 12 дыр в теле президента", - заявил мировой судья Карл Анри Дестен. "Мы нашли его лежащим на спине в голубых штанах и в белой рубашке, залитой кровью. Пули попали в голову, грудь, бедро, живот, всего мы обнаружили 12 отверстий, проделанных пулями большого калибра", - рассказал судья.

По его словам, кроме Моиза при нападении пострадала только супруга президента Мартин. Его дочь во время атаки спряталась в спальне брата. А обслугу наемники связали.

Дестен также отметил, что во внутреннем пространстве резиденции было обнаружено множество гильз калибра 5,56 и 7,62 мм.