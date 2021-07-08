Стало известно, какие бизнес-проекты привлекают иностранных инвесторов

Больше всего в российский бизнес вкладывают инвесторы из Германии, Китая и США, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков "Открытие Брокер".

Отмечается, что для зарубежных партнеров привлекательны проекты в нефтегазовой сфере, где отечественная экономика наиболее конкурентоспособна. В первую очередь, это добыча энергоносителей - нефти, газа угля. Спросом пользуются рудный промысел, а также отрасли по переработке металлов, как индустриальных, так и драгоценных.

В ряде случаев интерес вызывает агропромышленность, особенно у немцев. Также зарубежные деньги активно приходят в бизнес-услуги. Например, в прошлом году восемь российских проектов, связанных с иностранными инжиниринговыми и консалтинговыми компаниями, заинтересовали внешних игроков, говорится в материале.

Китайцы готовы инвестировать в развивающийся в России IT-сектор. При высокой квалификации специалистов стоимость IT-разработок у нас дешевле, чем в Европе и США.

Также иностранцам кажутся перспективными многие отечественные стартапы в онлайн-образовании (EdTech).

Тем не менее, по данным исследования компании EY, по сравнению с 2019-м прямые иностранные инвестиции в России сократились на 26%. В первую очередь это связано с пандемией, ситуацию также осложняют санкции и геополитика. Несмотря на это, Россия вошла в двадцатку наиболее привлекательных государств Европы для иностранных инвесторов, она на одиннадцатом месте, всего в этом году зарубежными партнерами в нашей стране проинвестирован 141 проект.

На первом месте по привлечению иностранных инвестиций - Франция, где иностранцы вложились в 985 проектов, следом - Великобритания (975) и Германия (930). В первую десятку вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.