Строителям Стоунхенджа нашли "машину, бросающую вызов гравитации"

В Великобритании инженер Стивен Таскер из Лланреадра создал прототип "древней машины, бросающей вызов гравитации", которой, по его мнению, могли пользоваться тысячелетия назад строители знаменитого мегалитического комплекса Стоунхендж.

Любительское исследование простого инженера заинтересовало общественность настолько, что о нем рассказало BBC News, а комментарии дали ведущие эксперты по изучению Стоунхенджа.

Стивен рассказал, что давно интересуется Стоунхенджем и историей Древнего Египта. Его особенно волнует вопрос о том, как именно древние люди транспортировали огромные валуны на большое расстояние. Последние исследования доказали, что камни в Стоунхендж были привезены за 290 км из Уэльса.

Таскер предположил, что у древних строителей была некая "машина", при помощи которой они передвигали валуны. Тем более что описания таких машин встречаются в библейских текстах. Например, в одном из отрывков пророк по имени Иезекиль описывает "видение Бога, перемещающегося на херувимах" с четырьмя крыльями и "ступнями, имеющими форму ступни тельца".

Подобные "видения" инженер решил преобразовать в конкретный механизм. Следуя библейским описаниям, он создал прототип "машины, бросающей вызов гравитации". По мнению Таскера, так мог выглядеть механизм, которым пользовались строители не только Стоунхенджа, но и, к примеру, египетских пирамид.

Кстати, в последние годы в Египте на раскопках находили деревянные салазки, которые, как считают ученые, использовались для перемещения огромных каменных блоков для возведения пирамид. Стивен же полагает, что эти салазки тоже могли быть частью сложной древней машины.

Свой прототип инженер испытал на… свернутых коврах, которые своей формой и массой стали хорошей имитацией валунов. Машина, по его словам, успешно справилась с возложенной на нее задачей. Интересно, что прототип пылился в гараже 14 лет, пока в 2018 году Стивен не показал его доктору Кэмпбеллу Прайсу, хранителю одной из крупнейших в Великобритании коллекций египтологии в Манчестерском музее.

Доктор Прайс был впечатлен теорией и даже пригласил Стивена выступить с докладом, что вдохновило инженера на продолжение исследований. Постепенно он доработал свою машину, которую теперь охотно демонстрирует другим исследователям.

Стивен считает, что большие камни могли перемещать по всей Британии, чтобы они служили космическими часами, календарями и храмами. По его оценкам, машина могла бы преодолевать с грузом до 2,4 км в день. Следовательно, камни из карьера Пресели в Уэльсе до Стоунхенджа можно было бы довезти за несколько месяцев.

Инженер Шон Уайтхед, который руководил недавним исследованием Великой пирамиды в Египте, отметил, что теории Стивена "демонстрируют очень творческий и практичный инженерный ум". Хотя никто точно не знает, как были перемещены камни, идея Стивена "ничуть не хуже других и лучше, чем у большинства", - заявил Уайтхед.

В то же время Майк Паркер Пирсон из Университетского колледжа Лондона категорически отверг теорию Стивена. По его словам, созданный прототип - "это идея XXI века, а человеческой изобретательности XXI века нет предела". Пирсон также заметил, что многие теории необоснованно усложняют процесс строительства Стоунхенджа. По его мнению, возвести этот памятник древние люди могли, просто использовав огромный объем человеческого труда.

"Один из моих исследователей фактически подсчитал, сколько силы потребуется человеку, чтобы переместить камни из Уэльса в Стоунхендж, - говорит Пирсон. - Это не так много, как вы думаете".