Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 23 г. Москва "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"

В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" следующие изменения:

1) подпункт "в" пункта 2 считать подпунктом "г" данного пункта, дополнить пункт 2 подпунктом "в" следующего содержания:

"в) нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, возлагающих на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера (неденежные) и (или) требования неимущественного характера (например, соответственно нарушение разумных сроков исполнения судебных актов, предусматривающих возложение на публично-правовое образование обязанности по передаче имущества в натуре или возложение на указанных выше субъектов обязанностей по совершению определенных юридически значимых действий);";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Закон о компенсации также распространяется на случаи присуждения компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при наличии оснований и соблюдении условий, указанных в частях 6-73 статьи 3 Закона о компенсации.";

3) в пункте 8:

а) в абзацах первом, втором слово "подведомственны" заменить словом "подсудны";

б) в абзаце четвертом слово "подведомственность" заменить словом "подсудность";

4) в пункте 11:

а) абзацы третий, четвертый заменить абзацем следующего содержания:

"В административном исковом заявлении о компенсации, подаваемом потерпевшим или иным заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, помимо сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 6-11 части 2 статьи 252 КАС РФ, должны быть указаны сведения об общей продолжительности уголовного судопроизводства, исчисляемой со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо до дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, либо до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора (пункт 5 части 2 статьи 252 КАС РФ).";

б) абзац пятый исключить;

5) дополнить пункт 13 абзацами вторым, третьим следующего содержания:

"Необходимо также учитывать, что к документам, прилагаемым к заявлению о компенсации, подаваемому в суд, не применяются требования, указанные в пунктах 1, 3, 4, 6-7 части 1 статьи 126 КАС РФ (часть 3 статьи 252 данного Кодекса), в пунктах 1, 3, 4, 6-7 части 1 статьи 126 АПК РФ.

При решении вопроса о принятии к производству заявления о компенсации судья также проверяет наличие оснований для отказа в принятии административного искового заявления, заявления, предусмотренных статьей 128 КАС РФ, статьей 1271 АПК РФ.";

6) пункт 15 после слов "административному делу," дополнить словами "делу об административном правонарушении,", после слов "административного искового заявления," - словами "протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об административном правонарушении),";

7) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

"По результатам досудебного производства по уголовному делу заявление о компенсации может быть подано в суд в сроки, установленные в частях 6-73 статьи 3 Закона о компенсации, частях 5-8 статьи 250 КАС РФ.";

8) пункт 19 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"В случае, если исполнение судебного акта по неденежному требованию имущественного характера или требованию неимущественного характера осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом или организацией, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим без выдачи судом исполнительного документа, возбуждения исполнительного производства и законодательством не установлен срок исполнения соответствующих требований, заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается не ранее чем через шесть месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу или истечения установленного судом срока его исполнения либо не позднее чем через шесть месяцев со дня завершения (окончания, прекращения) исполнения судебного акта (часть 8 статьи 3 Закона о компенсации, часть 4 статьи 250 КАС РФ, часть 3 статьи 2221 АПК РФ).";

9) абзац третий пункта 26 изложить в следующей редакции:

"лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебных актов, не предусматривающих обращения взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета (часть 1 статьи 1 Закона о компенсации) либо не возлагающих на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера;";

10) в пункте 27:

а) абзац пятый после слов "административного искового заявления, заявления" дополнить словами "или протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об административном правонарушении)";

б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"ранее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта, исполнение которого осуществляется без выдачи судом исполнительного документа, возбуждения исполнительного производства и срок исполнения которого законодательством не установлен, или ранее чем через шесть месяцев со дня истечения установленного судом срока исполнения такого судебного акта либо позднее чем через шесть месяцев со дня завершения (окончания, прекращения) исполнения такого судебного акта.";

11) в пункте 29 абзац первый изложить в следующей редакции:

"29. Шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о компенсации может быть восстановлен при наличии ходатайства об этом лица, подающего заявление о компенсации (пункт 1 части 5, части 6, 71, 72, 73, 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 2, 4, 5-8 статьи 250, часть 2 статьи 257 КАС РФ, абзац первый части 2, часть 3 статьи 2221 АПК РФ).";

12) в пункте 30 абзац первый изложить в следующей редакции:

"30. При решении вопроса о восстановлении пропущенного срока необходимо учитывать, что этот срок может быть восстановлен только в случае наличия уважительных причин его пропуска, установленных судом. Такими причинами могут быть обстоятельства, объективно исключавшие возможность своевременного обращения в суд с заявлением о компенсации и не зависящие от лица, подающего ходатайство о восстановлении срока (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, болезнь, беспомощное состояние, несвоевременное направление лицу копии документа, а также иные обстоятельства, лишавшие лицо возможности обращения в суд в установленный законом срок, оцененные судом как уважительные).";

13) в абзаце втором пункта 31 слова "при исследовании материалов дела" заменить словами "в ходе судебного разбирательства по делу";

14) в абзаце четвертом пункта 35 слова "пунктами 2 и 4 части 9 статьи 3" заменить словами "пунктами 2, 4 и 5 части 9 статьи 3";

15) первый абзац подпункта "з" пункта 36 изложить в следующей редакции:

"з) по искам к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, наделенным отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицам, государственным и муниципальным служащим об исполнении требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера - орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган или организация, должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, на которого в соответствии с решением суда возложена указанная обязанность; орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как получателю средств соответствующего бюджета лицевого счета для учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета или орган по месту открытия должнику счета как получателю средств соответствующего бюджета как органы, осуществляющие организацию исполнения судебного акта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, либо Федеральная служба судебных приставов как орган, осуществляющий принудительное исполнение судебных актов на территории Российской Федерации (в зависимости от порядка, в котором подлежат исполнению требования исполнительного документа, а также действий (бездействия), непосредственно повлекших нарушение срока их исполнения).";

16) дополнить пунктом 371 следующего содержания:

"371. В случае, если лицо, являющееся должником (административным ответчиком, иным участником судебного процесса), реорганизовано, упразднено и (или) его полномочия в период исполнения судебного акта переданы другому лицу, суд, рассматривающий дело о присуждении компенсации за нарушение срока исполнения данного акта, привлекает к участию в деле лицо, участвующее в правоотношениях, установленных соответствующим судебным актом, независимо от осуществления правопреемства в рамках процесса исполнения данного судебного акта (статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ).";

17) пункт 38 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"судебный акт, в связи с нарушением срока исполнения которого подано заявление о компенсации, отменен (часть 3 статьи 194 КАС РФ, часть 2 статьи 150 АПК РФ).";

18) дополнить пунктом 431 следующего содержания:

"431. В случае принятия судебного акта по нескольким самостоятельным требованиям нескольких лиц каждое из них вправе требовать компенсацию за нарушение срока исполнения такого акта при условии нарушения разумного срока исполнения соответствующего требования. Если судебным актом удовлетворено совместное требование нескольких лиц (например, имущество передано в общую собственность или совместное пользование нескольким лицам), каждое из таких лиц вправе требовать компенсацию за нарушение срока исполнения судебного акта независимо от того, кто из них обратился за его исполнением.";

19) в пункте 50:

а) абзац первый после слов "административным делам," дополнить словами "делам об административных правонарушениях,", после слов "административного искового заявления," дополнить словами "протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об административном правонарушении),", слова ", а по делу, производство по которому не окончено, - до дня поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный его рассматривать" исключить;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Период со дня вступления в законную силу обжалуемого последнего судебного акта по делу до поступления жалобы, представления в отношении данного акта в суд апелляционной, кассационной, надзорной инстанции не включается в общую продолжительность судопроизводства.";

20) в пункте 51 абзацы второй - четвертый исключить;

21) в абзаце втором пункта 53 слова "до дня поступления заявления о компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление" заменить словами "до дня принятия судебного решения по заявлению о компенсации";

22) в пункте 55 абзац второй считать абзацем третьим, дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:

"В случае, если исполнение судебного акта по требованиям имущественного или неимущественного характера осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом или организацией, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим без выдачи исполнительного документа и возбуждения исполнительного производства или производства по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта учитывается период со дня вступления в законную силу соответствующего судебного акта до дня завершения (окончания, прекращения) исполнения судебного акта.";

23) дополнить пунктами 561, 562 следующего содержания:

"561. Судам следует иметь в виду, что общая продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта, которое не окончено, устанавливается при принятии решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о компенсации на день принятия такого решения.

562. При оценке разумности сроков исполнения судебных актов по неденежным требованиям имущественного характера или по требованиям неимущественного характера должны учитываться сроки их исполнения, истекшие до вступления в силу Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 450-ФЗ.";

24) абзац первый пункта 57 после слов "административному делу," дополнить словами "делу об административном правонарушении,";

25) первый абзац пункта 63 исключить;

26) в пункте 64:

а) в абзаце первом слова "части 5" заменить словами "части 31";

б) в абзаце втором слова "часть 2 статьи 353" заменить словами "часть 31 статьи 353".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов