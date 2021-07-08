В Англии состоялась премьера "Псковитянки" Римского-Корсакова

Премьера оперы "Псковитянка" и пролога к ней "Боярыня Вера Шелога" Римского-Корсакова состоялась на музыкальном фестивале Grange Park Opera в графстве Суррей, что в часе езды от Лондона. Дирижер из Петербурга Михаил Татарников выступил музыкальным руководителем спектакля. Названный "Иваном Грозным", этот спектакль на сцене "Театра в лесах" был поставлен всемирно известным британским режиссером Дэвидом Паунтни. Дирижер Александр Татарников рассказал "РГ" о том, как проходили репетиции спектакля, как он объяснял зарубежным певцам, что такое русские просторы и почему легкомысленно сравнивать Грозного со Сталиным.

Как вы оказались в этом проекте?

Михаил Татарников: Известный лондонский менеджер Марк Хилдрю позвонил мне два года назад и отрекомендовал очень интересный фестиваль Grange Park Opera, в рамках которого планировалась премьера опер Римского-Корсакова. А в сентябре 2019 года в Петербург приезжал постановщик этого спектакля Дэвид Паунтни, мы встретились с ним и обсудили детали постановки.

Не интересовались у Паунтни, почему он решил взяться за совсем неходовую в западном оперном мире "Псковитянку"? Само слово - Pskovityanka - иностранцу и произнести-то непросто.

Михаил Татарников: Дэвид хорошо знает историю России и русскую музыку, с пиететом к ней относится, что очень чувствовалось на репетициях. Я однажды решил его проэкзаменовать, погонять по русской истории, и выяснилось, что он в ней разбирается. А если возникали сомнения, он не стеснялся спрашивать, прислушивался ко всему. Задавая вопросы по звучанию и значению той или иной фразы в либретто, которая для русского уха как бы сама собой разумеющаяся, он своим взглядом со стороны заставлял меня о многом задумываться, по-другому смотреть на те или иные слова. Это очень помогало мне как дирижеру. К счастью, у нас было достаточно времени для репетиций, чтобы тщательно отработать каждую фразочку, за которой раскрывались более масштабные смыслы.

А по музыке режиссер не задавал вам вопросов?

Михаил Татарников: Он полностью доверил музыкальную сторону мне. Но мы обсуждали, например, паузы между репликами, которые в этой опере крайне важны, особенно в диалогах Иоанна Грозного с Токмаковым и Ольгой. У нас было настоящее взаимодействие режиссера и дирижера, мы вместе придумывали.

Какую интерпретацию этого витка русской истории предложил Паунтни?

Михаил Татарников: В начале спектакля Иван Грозный появляется в историческом костюме, но затем режиссер перекинул мост от Грозного к Сталину. Известно, что Сталин читал письма Ивана Грозного и, как говорят историки, на одном из них даже надписал: "Учитель". Мнительность, подозрительность, усилившиеся к концу жизни, стали у Грозного проявлением паранойи. Опричнина - та же ежовщина. Для меня такая параллель слишком очевидная, можно было придумать что-то поинтересней. Но с современной ситуацией в спектакле не было никаких пересечений и провокаций. На мой взгляд, было бы любопытней для английской публики, если бы режиссер перекинул мост от Ивана Грозного к Генриху VIII - эпоха одна. После того, как я высказал такое предположение, мягко напомнив о Генрихе VIII, со мной больше решили не обсуждать историю. Паунтни сразу сказал, что эта опера, прежде всего, об истории любви отца к найденной дочери.

То есть политика - политикой, а личную жизнь никто не отменял?

Михаил Татарников: Да, на фоне всего происходящего царь раздираем противоречиями, сам себя прерывает, останавливает, рефлексирует о том, к чему развел мягкотелость, заявляя, что он "не людоед, не медведь косматый". Его характер очень хорошо передает внезапная смена настроений, где раздражительность сменяют приливы нежности. В "Вере Шелоге" упоминается первая жена Грозного - Анастасия, после смерти которой он буквально слетел с катушек. Паунтни не знал, что она положила начало роду Романовых.

Как проходили репетиции?

Михаил Татарников: Если говорить о мерах защиты, то на площадках все было строго, был специальный человек, которого сами англичане называли "смотритель" и который следит за тем, чтобы маски носили правильно. А если говорить о музыкальной части, то английские оркестранты славятся быстрым и качественным выучиванием. Хором и солистами я тоже был очень доволен. Ольгу исполняла Эвелина Добрачева, безупречная в работе, у нее чистый тембр, ясная интонация, очень понятен текст. Грозным был Клайв Бейли, который в свое время пел и Бориса, но это был его первый опыт работы с русским дирижером. Вообще у меня богатый опыт взаимодействия с зарубежными певцами: в "Золотом петушке" Римского-Корсакова, "Чародейке" Чайковского в Вене, "Снегурочке" Римского-Корсакова в Париже.

"Псковитянка" получилась резонансной?

Михаил Татарников: Да, это же такая русская-русская опера. У меня есть дом под Псковом, что добавляло в момент дирижирования ощущение чего-то родного, натурального. Я знаю, что такое псковские дали, на фоне которых Туча запевает свою песню. Я показывал фотографию наших ландшафтов американскому тенору Карлу Таннеру, чтобы объяснить, что же такое наши просторы. Бас Мариинского театра Булат Минжилкиев, как мне рассказывали, говорил, что вот "мы выходим в степь и поем. Как нас в рамки какие-то загнать?" Вот об этом я говорил и зарубежным певцам. Сразу всем становилось интересно.

Справка "РГ"

Михаил Татарников С 2012-2018 годах был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра. Лауреат высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит". Сотрудничал с оперными театрами в Монте-Карло, Сан-Франциско, театре Лисео в Барселоне, миланским Ла Скала, Парижской оперой, Театром Елисейских Полей, Большим театром Бордо, берлинской Комише опер, венским "Ан дер Вин", Баварской государственной оперой, брюссельским Ла Монне, Варшавской национальной оперой. В августе 2020-го выступил на юбилейном 100-м Зальцбургском фестивале.