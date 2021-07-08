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08.07.2021 21:00
Рубрика: В мире

Камеры накроют Cетью

В Берлине заключенным позволят выходить в интернет
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Заключенным в берлинских тюрьмах предоставят доступ в интернет. Но только для учебы и исключительно за их счет. Сенат Берлина выделил средства на проект по подключению тюрем к интернету. По словам сенатора Дирка Берендта, которого цитирует столичный телеканал RBB, заключенным разрешат пользоваться электронными СМИ и интернет-сайтами профессионального обучения, сервисами поиска жилья и работы и изучения немецкого языка. Они также получат возможность отправлять электронные письма родным. Но социальные сети и потоковое видео пока останутся заблокированными.

"Мы сделаем специальные подборки страниц для заключенных", - рассказала представитель управления юстиции сената Берлина Сюзанна Герлах. По ее словам, четыре тысячи камер в городских тюрьмах будут оборудованы настенными экранами с клавиатурой и мышью. Интернет будет поступать в них по кабелю, причем оплачивать доступ будут сами арестанты. Уже осенью будет проведен тендер, и компания, которая получит контракт на обслуживание тюрем, будет зарабатывать деньги непосредственно на контрактах с заключенными.

Оплачивать интернет будут сами арестанты

В сенате обещают, что из городского бюджета на установку и обслуживание интернет-устройств не будет потрачено ни евроцента. Но на прокладку новых кабелей в пенитенциарных учреждениях все равно придется раскошелиться Берлину. Депутат от "Альтернативы для Германии" Марк Валлендар считает, что речь идет о колоссальных расходах. "Представьте себе, что придется вскрывать все стены, причем это все еще должно соответствовать стандартам безопасности в тюрьмах", - пояснил он. По словам Валлендара, интернет - это роскошь, а отбывание наказания не должно быть приятным времяпровождением. И немецкие СМИ сообщают, что эта роскошь обойдется столичной казне в 1,3 миллиона евро - именно столько средств планируется выделить на программу Betreutes Surfen ("Контролируемый серфинг" - нем.).

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