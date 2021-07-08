В Болгарии детям непривитых родителей запретят посещать детсады

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров в ходе пресс-конференции заявил, что если процесс вакцинации населения не будет завершен к окончанию лета, страна столкнется с очередной волной пандемии коронавируса.

В случае развития ситуации в республике по негативному сценарию власти, среди прочего, намерены запретить посещение детских садов детям непривитых родителей. Стоит отметить, что к настоящему времени в государстве с 7 миллионным населением поставлено менее двух миллионов доз препаратов от COVID-19.

"Существует только один способ предотвратить следующую волну - это вакцинация, - подчеркнул Кацаров. - Вакцины нам необходимы прямо сейчас как превентивная мера".

Количество установленных случаев заражения коронавирусом в Болгарии превышает 400 тысяч. Летальных исходов - более 18 тысяч.