В ФТС рассказали, как мобильные группы пресекают потоки контрабанды

В 2020 году мобильные группы Федеральной таможенной службы выявили 76,9 тысячи тонн запрещенных товаров. В результате было возбуждено 1291 дело об административных правонарушениях, а также 81 уголовное дело, рассказал в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, в состав мобильной группы входят три-четыре человека, которые передвигаются на микроавтобусах со специальной раскраской, обладают переносными средствами контроля и доступом к информационным ресурсам.

"Есть три направления на белорусской границе, где работают мобильные группы: на северо-запад, в сторону Великих Лук; по Смоленской дороге и через Брянск. Плюс российско-казахстанская граница. Там всего 21 группа на 7,5 тысячи километров, они закрывают основные пути. На Дальнем Востоке мобильных групп нет, там у нас работают штатные таможенные посты, а мобильные группы сосредоточены на тех направлениях, где в силу договора о Союзе отсутствует таможенный контроль", - рассказал Давыдов.

Первый замглавы ФТС отметил, что все мобильные группы вооружены, однако оружие применяется крайне редко.

"Как правило, специального знака "таможенный контроль" и мигалки уже достаточно. Когда были созданы мобильные группы, у них не было права самостоятельной остановки грузовиков. Поэтому приходилось просить либо пограничников, либо ГИБДД, чтобы они махнули "палочкой", и остановили для нас машину. Теперь мы это можем делать самостоятельно", - пояснил Давыдов.

По его словам, мобильные группы имеют право самостоятельно останавливать только машины грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Эти группы работают на основных направлениях перемещения товаров и проверяют грузы выборочно с использованием системы управления рисками по определенным критериям.