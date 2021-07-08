В ФТС рассказали, какие товары чаще всего пытаются незаконно ввезти в Россию

В 2021 году таможенные органы возбудили более 200 уголовных дел по статье 194-й УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица". Чаще всего в страну пытаются незаконно ввезти товары широкого потребления, рассказал в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"Чаще всего речь идет о налогоемких и ходовых товарах, там, где можно быстро получить значительную экономическую выгоду. Это может быть одежда, обувь, бытовая техника, телефоны, цветы", - отметил Давыдов.

Сейчас в Уголовном кодексе осталась только одна статья, где есть слово "контрабанда" - 226.1, где речь идет о контрабанде сильнодействующих веществ, оружия, наркотиков, стратегически важных товаров и т.д. То есть понятие экономической контрабанды в России упразднено.

"Есть 194-я статья - "Уклонение от уплаты таможенных платежей", где прописан состав экономических преступлений. Хотя на бытовом языке именно этот состав и называют контрабандой. Уголовные дела возбуждаются, когда сумма неуплаченных платежей превышает два миллиона рублей", - пояснил Давыдов.

"Последнее время очень много выявляем нарушений, связанных с незаконным перемещением сигарет. В этом году уже задержано более 11 миллионов пачек сигарет. Причем это только верхушка айсберга", - добавил первый замруководителя ФТС, добавив, что только из-за одной фуры, набитой сигаретами, бюджет теряет на акцизе порядка 500 тысяч долларов.

Точную цифру о количестве контрабандного товара, который попадает на прилавки магазинов, назвать нельзя. По словам Давыдова, во время последнего крупного задержания таможенники выявили 1,3 миллиона пачек сигарет.

"Эта партия прошла мимо мобильных групп, но мы их "догнали" в местах складирования. В рамках постконтроля очень помогает система маркировки товаров, которая упрощает процедуру доказывания нарушения", - отметил представитель ФТС.