В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента

В Гаити разгорается борьба за власть, поначалу управление страной взял в свои руки исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, он собрал экстренное заседание совета министров и объявил военное положение. Однако встать у руля пожелал и новый премьер Ариэль Анри, назначенный убитым президентом всего за сутки до нападения и даже не успевший сформировать правительство, пишет Le Nouvelliste.

"Клод Жозеф хорошо поработал сегодня (7 июля), и я ценю это. Но я премьер-министр, я находился в процессе выбора членов своего кабинета, я должен продолжить (свою работу)", - заявил Анри. По его словам, "он не хочет подливать масло в огонь", чтобы избежать конфликта внутри страны. "В текущем контексте, я думаю, есть возможность для диалога, чтобы достичь соглашения, которое позволит нам создать лучший климат для выборов и иметь правительство, которое могло бы создать этот климат", - отметил он.

Сам Анри не согласен с рядом предпринятых Жозефом шагов, в том числе объявлением военного положения. "Я не думаю, что мы находимся в ситуации, требующей осадного положения. Я думаю, это немного поспешно. Это моя точка зрения ", - заявил политик.

"Правительство, которое ушло в отставку, - это правительство, которое ушло в отставку, насколько мне известно. Это неполноценное правительство. Если бы не было необходимости в другом правительстве, я думаю, что президент Жовенель Моиз не стал бы меня искать или проводить консультации", - отметил Анри.

Для него Жозеф больше не премьер, однако Анри хотел бы, чтобы тот остался в правительстве в качестве главы МИД.