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08.07.2021 14:41
Рубрика: В мире

В Южной Корее началась четвертая волна коронавируса

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
События двух последних дней доказали, что в Южной Корее началась очередная волна коронавируса - это уже признали представители минздрава страны. Количество зараженных за сутки стало рекордным за всю историю пандемии, а власти предупредили, что высока вероятность введения жестких мер социального дистанцирования.

О том, что в Южной Корее грядет очередная вспышка COVID-19, в стране стали говорить позавчера, когда с вечера стали поступать данные о необычно высоком количестве новых зараженных. По состоянию на полночь 7 июля было зарегистрировано 1212 зараженных, что лишь немного уступало абсолютному рекорду Южной Кореи в 1240 инфицированных за сутки, который был установлен 25 декабря прошлого года. Однако еще была некоторая надежда, что все это лишь сочетание неблагоприятных факторов, а вспышка останется разовой. Но показатели сегодняшнего дня не оставили сомнений - в Южной Корее, которая была для многих образцом по части борьбы с COVID-19, началась очередная волна. На 0 часов 8 июля в стране было зарегистрировано 1275 зараженных, что стало новым антирекордом пандемии в Южной Корее. Предварительные данные, которые имеются на 18:00 8 июля, также говорят о том, что грядет новый антирекорд.

Фото: Facebook.com / rusembdPrk
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В итоге власти признали очевидное, заявив, что в стране началась четвертая по счету волна коронавируса. Эксперты же полагают, что речь идет не о пике, а именно о начале волны, а максимальные показатели еще впереди. По мнению некоторых специалистов, в течение недели количество зараженных за сутки может превысить две тысячи человек, а последствия будут ощутимы до конца августа.

Нынешняя волна носит принципиально иной характер. В отличие от предыдущих вспышек очень высока доля зараженных среди молодых людей возраста от 20 до 39 лет. В Корею проник и быстро распространяется новый "дельта"-вариант COVID-19, а основная доля зараженных (более 80 процентов) приходится теперь на столичный регион, где компактно проживает половина 52-миллионного населения Страны утренней свежести.

Новости о новой волне коронавируса стали сильным психологическим ударом для населения. Корейцы в подавляющем большинстве своем примерно следовали и следуют до сих пор мерам социального дистанцирования, включая ношение масок, ограничение собраний и прочее, однако, как видно, это не помогло. Народ объективно устал от всех ограничений, хотя относится к ним с пониманием. Еще неделю назад правительство начало ослаблять меры дистанцирования, надеясь, что COVID-19 пошел на спад, а благодаря вакцинации удается переломить ситуацию. Но последняя статистика разрушила эти надежды, смягчение ограничений пришлось срочно отменить.

Более того, ожидается, что в ближайшее время, возможно даже завтра, будут ужесточены меры дистанцирования. Как минимум это почти неизбежно произойдет для столичного региона, который стал эпицентром новой волны. Власти предупредили, что они рассматривают возможность введения для мегаполисов Сеул, Инчхон и столичной провинции Кёнги самого высокого - четвертого уровня мер социального дистанцирования. Данный уровень предусматривает запрет на личные встречи после 18:00 для более чем двух человек. Будут закрыты развлекательные заведения, запрещены все собрания и демонстрации, исключая лишь одиночные пикеты, сократится время работы ресторанов, кафе, общественного транспорта.

Представители властей попросили корейцев в очередной раз подойти с пониманием к возможным новым мерам. При этом все же было добавлено, что страна имеет все для быстрого реагирования на новую волну. В стране достаточно стационаров для размещения зараженных COVID-19, а, несмотря на значительный рост численности инфицированных, тяжелых больных среди них очень немного, а показатели смертности продолжают оставаться очень низкими. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался лишь один человек.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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