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08.07.2021 21:16
Рубрика: В мире

Не узнаю вас в гриме

В Израиле обнародовали фото уходящего президента Реувена Ривлина с накладной бородой и в парике
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Бывший президент Израиля Реувен Ривлин, оставивший пост 7 июля после семи лет управления страной, мог прибегать к конспирации во время путешествий и прогулок. Сенсационный снимок господина Ривлина в парике, с накладной бородой и усами рассекретила израильская Служба общей безопасности (контрразведки) ШАБАК, сообщает The Times of Israel.
В обычной жизни теперь уже экс-президент Израиля Реувен Ривлин (справа) не носит бороды и усов. Но для поездки в секретное учреждение политика загримировали под жгучего брюнета (слева), в котором его трудно опознать. Фото: Reuters В обычной жизни теперь уже экс-президент Израиля Реувен Ривлин (справа) не носит бороды и усов. Но для поездки в секретное учреждение политика загримировали под жгучего брюнета (слева), в котором его трудно опознать. Фото: Reuters
В обычной жизни теперь уже экс-президент Израиля Реувен Ривлин (справа) не носит бороды и усов. Но для поездки в секретное учреждение политика загримировали под жгучего брюнета (слева), в котором его трудно опознать. Фото: Reuters

На нем 81-летнего политика, который в обычной жизни седовлас и гладко выбрит, действительно не узнать. Разве что по свите охраны можно догадаться, что это кто-то из высокопоставленных деятелей. Кстати, лица мужчин, сопровождающих господина Ривлина, заретушированы. Это подтверждает версию о том, фотография сделана во время посещения президентом одного из оперативных подразделений спецслужбы, чьи сотрудники попали в кадр. При этом в ШАБАК не раскрывают, каким числом датирован снимок. В ведомстве лишь подтвердили, что конспирация позволила главе государства "несколько часов наслаждаться полной анонимностью". А СМИ предположили, что господин Ривлин мог прибегать к маскировке не один раз. Впрочем, его нередко видели в обычной жизни и без грима - например, он летал за границу рейсами коммерческих авиакомпаний и сидел рядом с другими пассажирами. А в 2005 году, во время первого визита в США, Ривлин взял билет на поезд из Нью-Йорка в Вашингтон и таким образом отправился на встречу с Обамой.

Грим позволил главе Израиля несколько часов наслаждаться полной анонимностью

Историки спецслужб и специалисты по протоколу не припомнят, чтобы современные политические лидеры столь откровенно использовали накладные парики, усы и другие атрибуты шпионской классики. Если политики считают возможным "выйти в народ", то обычно не устраивают маскарад. Например, все берлинцы прекрасно знают, в каком доме живет канцлер Германии Ангела Меркель и в какой супермаркет она ходит за покупками. Впрочем, ее секьюрити работают хотя и ненавязчиво, но весьма жестко - недаром папарацци редко удается снять госпожу Меркель из-под полы. Зато государственные деятели порой используют анонимность другого рода. Так, экс-президент США Джордж Буш-старший в благотворительных целях десять лет переписывался с мальчиком из бедной филиппинской семьи и отправлял ему подарки под именем Джордж Уокер. А вот седая древность знает немало примеров, когда государи действовали инкогнито. Например, хроники утверждают, будто император Нерон обожал посещать питейные заведения Рима в поисках сплетен и приключений.

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