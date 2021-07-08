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08.07.2021 12:40
Рубрика: В мире

В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист. Трагедия случилась при спуске с вершины семитысячника. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел по Ошской области.

Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI
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По информации ведомства, 2 июля 2021 года в базовый лагерь прибыли 14 альпинистов. В их числе были граждане России и двое туристов из Польши.

В течение двух дней они находились на высоте 3600 метров. 5 июля 2021 года они поднялись на высоту 4400 метров и находились там в течение суток.

Позже они совершили восхождение на пик Ленина. Покорив вершину, группа стала спускаться. Однако на высоте 5100 метров поляку Петру Бернхарду стало плохо. Он потерял сознание и упал на землю. Ему была оказана экстренная медицинская помощь, но спасти альпиниста не удалось. Тело умершего доставлено в местный морг. По факту смерти проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Справка "РГ"

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Один из "семитысячников" - высочайших вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира. Высота 7134 метров.

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