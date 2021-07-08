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08.07.2021 19:23
Рубрика: Власть

В Минобороны вручили госпремии имени маршала Жукова

Текст: Александр Степанов
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Минобороны вручило государственные премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Как рассказали в военном ведомстве, номинантов награждал начальник Генштаба ВС РФ первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: Минобороны РФ
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Глава Генштаба отметил, что комиссия рассмотрела 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

По его словам, всего в конкурсе приняли участие 72 конкурсанта. "Среди соискателей были военнослужащие, гражданские лица, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда", - сказал Герасимов.

Победителями конкурса в области создания вооружения и военной техники признан коллектив авторов за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.

В области литературы и искусства премию получил Николай Александрович Карташов, писатель, за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутину.

Герасимов, от имени Министра обороны РФ и от себя лично поблагодарил лауреатов за их труд.

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