В Минобороны вручили госпремии имени маршала Жукова

Минобороны вручило государственные премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Как рассказали в военном ведомстве, номинантов награждал начальник Генштаба ВС РФ первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что комиссия рассмотрела 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

По его словам, всего в конкурсе приняли участие 72 конкурсанта. "Среди соискателей были военнослужащие, гражданские лица, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда", - сказал Герасимов.

Победителями конкурса в области создания вооружения и военной техники признан коллектив авторов за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.

В области литературы и искусства премию получил Николай Александрович Карташов, писатель, за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутину.

Герасимов, от имени Министра обороны РФ и от себя лично поблагодарил лауреатов за их труд.