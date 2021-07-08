В Минсельхозе рассказали о ценах на молочную продукцию

Рост производства и меры поддержки позволяют сохранять стабильные цены на молоко и молочную продукцию, несмотря на рост себестоимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного - на 1%, а пастеризованного - выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры - на 0,3%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала 2021 года производство молока увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост и ожидает, что итоговый показатель составит не менее 32,6 млн тонн, что позитивно скажется на общей ситуации в отрасли.