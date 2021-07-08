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08.07.2021 11:07
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе рассказали о ценах на молочную продукцию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Рост производства и меры поддержки позволяют сохранять стабильные цены на молоко и молочную продукцию, несмотря на рост себестоимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного - на 1%, а пастеризованного - выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры - на 0,3%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала 2021 года производство молока увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост и ожидает, что итоговый показатель составит не менее 32,6 млн тонн, что позитивно скажется на общей ситуации в отрасли.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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